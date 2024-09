Maorénov’, le nouvel outil pour la rénovation des logements à Mayotte

Maorénov’ arrive sur l’île de Mayotte. Cette nouvelle plateforme en ligne a pour objectif d’identifier des pistes de travaux et d’inciter les Mahorais aux économies d’énergies dans leur logement.

Les Mahorais ont désormais accès à Maorénov’, le nouvel outil pour accompagner la rénovation des logements à Mayotte. Conçue par Watt Smart, bureau d’études spécialisé dans l’efficacité énergétique en climat tropical, avec le concours de Soliha Mayotte, cette plateforme en ligne a été financée par l’Ademe et le programme Ombree.

Un diagnostic rapide et des conseils de travaux sur-mesure

L’objectif de ce nouvel outil est clair : identifier les pistes de travaux pour améliorer le confort thermique et réduire la facture électrique des foyers. Maorénov’ évalue dans un premier temps la consommation énergétique du logement et le ressenti de confort. Tout se fait par le biais d’un questionnaire en ligne en deux minutes et moins de 10 questions. Des conseils de travaux sur-mesure sont par la suite associés à ce diagnostic.

En fonction du profil du logement, Maorénov’ identifie les travaux de rénovation énergétique les plus pertinents. L’objectif étant d’encourager les ménages dans la rénovation, et donner un ordre de grandeur des économies possibles.

Des tâches simples à réaliser sont préconisées : isoler, peindre les murs de couleur claire ou protéger les fenêtres du soleil. L’outil permet également à ses utilisateurs de faire une estimation des économies d’énergies réalisées. Ces dernières sont exprimées en consommation d’électricité, mais aussi en euros ou en émissions de CO².

Un accompagnement personnalisé assuré directement sur place

L'association Soliha Mayotte, qui a épaulé Watt Smart sur l’adaptation de l’outil au territoire, sera présente directement sur place et utilisera Maorénov’ au quotidien pour conseiller les Mahorais. Elle accompagnera gratuitement les familles dans la rénovation de leur logement au travers du dispositif FranceRénov’.

« Maorénov’ est un outil gratuit et simple d’utilisation pour sensibiliser les Mahorais aux questions énergétiques et enclencher une démarche de rénovation. En quelques clics, il permet d’identifier, en fonction des caractéristiques de son logement, les principaux postes d’amélioration, le gain financier associé et le bénéfice écologique », explique Laurianne Cuisinier, responsable du service transition énergétique de Soliha Mayotte.

Afin d’assurer un accompagnement personnalisé à chaque ménage, les conseillers en rénovation de Soliha Mayotte auront accès à une grille d’analyse détaillée comportant 25 paramètres. Plus précise que la version en ligne, elle permet de conseiller de manière plus précise les ménages désireux d’engager des travaux.

À cela s’ajoute un outil pour aider les ménages à identifier et mobiliser des aides financières et établir leur plan de financement des travaux.

La climatisation, premier poste de consommation d’électricité dans les foyers mahorais

À Mayotte, la climatisation et le froid alimentaire peuvent représenter 55 % de la consommation d’électricité des foyers. Des travaux de rénovation énergétique adaptés sont susceptibles de réduire la consommation électrique de ces équipements et la facture des foyers, tout en améliorant le confort.

La climatisation, de plus en plus présente dans les logements mahorais, répond à un désir de confort thermique, mais elle a un coût. Un coût à la fois économique et environnemental. « Le confort thermique, ce n’est pas uniquement la température de la pièce » explique Gilles Guerrin, expert en efficacité énergétique chez Watt Smart. « Plus on protège son logement du soleil, moins il fait chaud chez soi, moins on a besoin de climatiser et moins on consomme d’énergie ».

Un outil taillé pour Mayotte

La plateforme en ligne a été pensée exclusivement pour Mayotte. Le questionnaire se base sur des hypothèses adaptées aux logements de l’île, où l’enjeu est de préserver la fraîcheur et favoriser la ventilation naturelle.

« L’enjeu de la rénovation énergétique dans l’Hexagone est focalisé sur l’isolation face au froid et sur la production de chaleur. Maorénov’ est un outil spécifiquement conçu à partir des données climatiques et des caractéristiques des logements de Mayotte. Il bénéficie du retour d’expérience de MakazRénov’, déployé aux Antilles depuis 2023 » explique Tom Chabillon, expert en efficacité énergétique chez Watt Smart.

Jérémy Leduc

Photo de une : Watt Smart