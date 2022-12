400 000 Français envisagent d’installer une piscine d’ici 2024 (étude)

Une enquête menée par Décryptis pour la Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP) montre que les piscines sont de plus en plus plébiscitées par les Français, avec une accélération depuis 2020. Si l’on dénombre déjà 3,2 millions de piscines en France, 400 000 Français supplémentaires envisagent d’en installer une d’ici 2024.

Boosté par les confinements et les canicules estivales, le marché des piscines a été particulièrement dynamique ces deux dernières années, avec notamment près de 250 000 piscines installées pour la seule année 2021.

La Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP) estime que la France compte désormais 3,2 millions de piscines enterrées et hors-sol, soit le double par rapport à 10 ans plus tôt.

Dans le cadre d’une enquête menée avec Décryptis, la tendance devrait s’accroître dans les deux prochaines années. En effet, selon les résultats de l’étude, 400 000 Français supplémentaires envisageraient d’installer une piscine d’ici 2024, et 300 000 de rénover leur bassin.

Parmi les foyers souhaitant s’équiper d’une piscine, 68,6 % privilégieraient une piscine enterrée. Le budget moyen envisagé étant de 23 900 €. Par ailleurs, 72 % souhaiteraient faire appel à un professionnels, et 20,7 % prévoient de le faire seul.

Des piscines plus petites et moins consommatrices d’eau

Par ailleurs, l’étude révèle que les piscines sont de plus en plus petites, mieux équipées, et plus écologiques.

Ainsi, la taille des piscines est d’en moyenne 29 m2, soit 25 fois plus petites que celles construites avant 1991. Elles sont également installées sur des surfaces plus réduites : 60 % des piscines enterrées sont en effet construites sur des terrains de moins de 1 200 m2.

Grâce aux nouvelles technologies, les fabricants de piscines sont parvenus à réduire de 45 % les consommations en eau en 25 ans. Et 8 piscines sur 10 sont désormais équipées d’un robot nettoyeur.

D’un point de vue géographique, les piscines sont sans surprise majoritaires dans le sud de la France. On en dénombre 37,2 % en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, contre seulement 7,1 % en Bretagne.

La répartition géographique des piscines en France. Source : FPP/Décryptis 2022

Autre fait notable : les profils des détenteurs de piscine se diversifient de plus en plus. La part des employés, ouvriers, et agriculteurs est en hausse de 9 points depuis 2017. Ces catégories socio-professionnelles représentent désormais 23 % des détenteurs de piscines enterrées.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock