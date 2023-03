L’activité des matériels de BTP ralentie au 1er trimestre 2022

Début 2022, la fédération DLR dressait le bilan de l’année 2021. Ce dernier faisait état d’une belle reprise de l’activité – notamment dans la distribution et la location – mais s’inquiétait des pénuries de main d’œuvre, qui s’ajoutaient aux difficultés d’approvisionnement.

En cette fin juin, la fédération revient sur les chiffres du premier trimestre 2022. Ces derniers font état d’un renversement de la tendance en début d’année, avec une économie faisant face à « des vents contraires », selon les termes de DLR.

En effet, l’activité des entreprises des trois principales branches de la fédération DLR a nettement chuté. C’est notamment le cas dans la distribution – qui enregistre -11,5 % au T1 2022, après +34,8 % au T4 2021 – mais aussi pour la location (-3,7 % après +4,2 %), et dans la manutention (-4,6 % après +7,2 %).

Le chiffre d’affaires des entreprises accuse moins le coup, puisque la distribution enregistre tout de même +10,7 %, la location +8,8 %, et la manutention -1,3 %.

Une activité impactée par le contexte économique

La fédération DLR explique cette conjoncture « en vents contraires » par le contexte économique tendu. Les difficultés d’approvisionnement et hausses de prix des matériaux et énergies ayant été aggravées par la guerre en Ukraine et les confinements en Chine.

« Les hausses de coûts et l’allongement des délais de livraison sont perçus par les chefs d’entreprise des trois métiers comme étant d’importants freins à l’activité. Ces deux problèmes sont d’ailleurs liés l’un à l’autre : les acheteurs sont prêts à payer plus cher pour être livrés plus rapidement. Les difficultés d’approvisionnement traduisent une offre insuffisante, facteur évident de hausse des prix », commente la fédération.

Cette dernière n’est guère plus optimiste pour les mois à venir, estimant que l’inflation devrait se poursuivre, après avoir atteint 5,2 % en mai.

Pour répondre à cette situation de crise, DLR appelle ses entreprises adhérentes à se protéger en sécurisant leurs approvisionnements.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock