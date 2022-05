Quincailleries à Paris : des commerces de proximité qui tirent leur épingle du jeu

Quasiment disparues de la capitale ces dernières années, les quincailleries font un retour en force, boostées par un désir de proximité et de service sur mesure.

Une large offre de matériel et d’outillage

Matériel et outils de bricolage, plomberie, électricité, sanitaire, équipements de protection, on trouve tout ce dont on a besoin dans une quincaillerie. Ces commerces de proximité offrent depuis toujours un large inventaire de produits pour répondre à la demande aussi variée qu’exigeante de clients professionnels du bâtiment, d’artisans, mais aussi de particuliers.

On compte aujourd’hui près de 300 quincailleries sur Paris et 9500 en France. Ces commerces se faisaient de plus en plus rares ces dernières années et notamment dans les années 2000, pendant lesquelles des milliers de quincailleries avaient fermé leurs portes partout à travers l’hexagone.

Aujourd’hui, elles connaissent un second souffle grâce à une demande de plus en plus forte d’authenticité et d’échange. Pour trouver la référence qui correspondra parfaitement à leurs besoins, les particuliers comme les professionnels s’orientent de plus en plus vers ces commerces qui leur permettent de trouver facilement et rapidement ce qu’ils recherchent. Il est également possible de passer commande auprès de ces boutiques et de recevoir en magasin le produit désiré pour encore plus de facilité.

Des conseils personnalisés

Face à l’offre de boutiques en ligne ou les grandes surfaces, les quincailleries de centre-ville comme celles que l’on trouve à Paris se démarquent en effet par un service de proximité personnalisé. Les clients reçoivent des conseils adaptés à leur situation et peuvent ainsi trouver le matériel ou le produit spécifique qui répondra parfaitement à leur problématique.

Les questions les plus techniques trouvent une solution grâce à l’expertise et l’expérience de personnels formés à ces domaines.

Une valeur sûre face à la crise

Après la crise de la Covid qui a ralenti pendant plusieurs mois l’activité et mis en difficulté le secteur, c’est désormais l’inflation et la guerre en Ukraine qui affectent de plus en plus d’entreprises et cela se ressent sur le moral des artisans qui s’inquiètent de leur avenir.

La proximité de quincailleries de ville est donc particulièrement appréciée par les professionnels du bâtiment et les artisans. Ces commerces apparaissent comme une valeur sûre et rassurante dans ce contexte économique et géopolitique incertain. Les échanges et l’accompagnement offerts par les quincailleries facilitent le quotidien de leurs clients.