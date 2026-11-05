Location dans le BTP : l’indice de coût de revient augmente de 3,21 % au T2 2026
Représentant des entreprises de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de construction et de manutention, la fédération DLR a diffusé ce jeudi 5 novembre l'indice du coût de revient Location au deuxième trimestre 2026. Cet indicateur a été calculé par le cabinet de conseil et d'études NEO Engineering et permet d'orienter les acteurs de la location dans leur réflexion commerciale. Le calcul se fait en pourcentage sur 18 composantes de charge, sur lesquels « a été appliquée une imposition d’indices officiels pertinents, récurrents et fiables ». L'année de référence est 2019, correspondant à la base 100.
« Sur la base d’un planning des douze derniers mois glissants », selon la fédération, l’indice de coût de revient Location progresse de 3,21 % au T2 2026.
L'impact du taux de crédit aux entreprises et du prix du gazole
Une hausse imputée aux composantes de charges suivantes :
- l’évolution des charges de personnel : +2,9 % ;
- l’évolution des dotations aux amortissements : +2,9 % ;
- l’évolution du taux de crédit aux entreprises : +16,2 % de charges financières ;
- l’évolution du prix du gazole : +11,2 % selon la méthode de la moyenne glissante des douze derniers mois ;
- l’évolution des achats de pièces détachées non refacturées : +3,6 % ;
- l’évolution de l’indice de l’entretien et des réparations du parc : +2,6 %.
Ces chiffres interrogent sur l'impact de la flambée des prix du carburant et des taux d'intérêt bancaires, sur fond de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. « Rappelons que tout opérateur de location de matériel a vocation à connaître cet indice et à le diffuser à ses propres clients. Dans le contexte actuel, il est en effet particulièrement important qu’ils soient objectivement informés de l’évolution de cet indice », souligne DLR.
D'après les chiffres du baromètre DLR/Asterès, l'activité location de matériel de construction a reculé de 2 % au T1 2026, contre +3,1 % dans la distribution et -2,9 % dans la manutention.
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