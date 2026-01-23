Dans un baromètre par Agorastore et Via Mobilis, on découvre l’intérêt envers la mini-pelle sur le marché d’occasion. On retrouve également une forte représentation de la marque Caterpillar dans certains segments.

« Le marché des matériels TP d’occasion est devenu un véritable terrain d’arbitrage stratégique », observe Servan Ndjantcha, directeur général d’Agorastore.

La marketplace – spécialisée dans la vente aux enchères en ligne de véhicules – publie avec Via Mobilis – concepteur de solutions digitales pour le marché des véhicules industriels – leur Baromètre Matériels TP 2025, concentré sur ce marché d’occasion.

« Avec ce baromètre, nous apportons une lecture concrète des choix d’investissement opérés par les acteurs du secteur et montrons comment la donnée et l’enchère permettent de valoriser les actifs au plus juste, tout en favorisant le réemploi des équipements », poursuit M. Ndjantcha.

Source : Agorastore/Via Mobilis

« Une recherche de polyvalence, de compacité et de maîtrise des coûts d’exploitation »

D’après le baromètre, les pelles concentrent 45,5 % des recherches, avec une forte représentation des marques Caterpillar (15,7 %), Kubota (14,1%) et Volvo (8,1 %).

Cette catégorie est majoritairement portée par les mini-pelles (65,7 %), « traduisant une recherche de polyvalence, de compacité et de maîtrise des coûts d’exploitation ». Kubota (31,2 %), Yanmar (8,3 %) et Caterpillar (7,1 %) s’affichent parmi les marques les plus recherchées. Côté cuissance, les mini-pelles de 0 à 24 ch (42,8 %) dominent, talonnées par celles de 25 à 49 ch (38,3 %)

Les pelles sur chenilles (21,5 %), deuxième segment le plus fort selon le Baromètre Matériels TP 2025, reposent sur les puissances de 100 à 199 ch (28,8 %) et de 200 à 299 ch (28,2 %).

Quant aux pelles sur pneus (9,3 % du marché), ce sont davantage celles de 100 à 149 ch qui trônent (40,1 %), suivis par celles de 50 à 99 ch (30,9 %).

Dans certains secteurs, Caterpillar triomphe !

Que dire des chargeuses (7,1 % du marché) ? Caterpillar occupe plus d’un tiers des chargeuses sur pneus les plus recherchées (34,6 %). La marque américaine dépasse Volvo (15,7 %), Liebherr (10,1 %) et Komatsu (9,9 %). Ce segment est bien réparti entre les 100 à 199 ch (18,4 %), 200 à 299 ch (20,8 %), 300 à 399 ch (21,6%), 400 à 499 ch (19,9 %) et les 500 à 599 ch (19,3 %).

Le baromètre chiffre l’importance des tractopelles à 5,7 % des recherches. JCB est la marque la plus influente (49,9 %) distançant de loin Caterpillar (15,5 %) et Case (11,7 %). Les tractopelles de 50 à 99 ch et de 100 à 149 ch se disputent les plus grosses parts, respectivement à 43,1 % et à 37,9 %.

Enfin, place aux bulldozers, où Caterpillar règne (68,4 %), devant Komatsu (14,1 %) et Liebherr (5,9 %). Pareil que les chargeuses à pneus, les puissances sont représentées de façon équilibrée, entre les 300 à 399 ch (22,5 %) et les 200 à 299 ch (17,5 %).

Par Virginie Kroun