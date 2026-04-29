Artisanat du bâtiment : un T1 « à nouveau défavorable »

Dans sa note de conjoncture fin avril, la CAPEB confirme un nouveau recul de l’activité de ses adhérents. Des signaux conjoncturels dans le vert n’y peuvent rien, alors que la crise au Moyen-Orient pèse sur le moral des artisans du bâtiment.

Le 23 avril dernier, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) exposait des premiers chiffres sur le 1er trimestre 2026 de ses adhérents. En substance : une régression (-1,5 % en glissement annuel, vs -2 % au T4 2025) davantage que la stagnation projetée pour cette année.

L’amélioration la conjoncture ne se traduit pas l’artisanat du bâtiment

Dans le détail, les artisans enregistrent -2,5 % dans le neuf (après -3 % au T4 2025) et -1 % en entretien-amélioration (soit une baisse reculant de 0,5 point). Des chiffres étayés dans la note de conjoncture de la CAPEB, diffusée ce mercredi 29 avril.

Sans compter les carnets de commandes, qui s’établissent à une moyenne de 80 jours de travail à venir à la fin du T1 2026. Cela revient à 10 jours de plus qu'un an auparavant.

Mais « si certains indicateurs immobiliers se redressent — ventes dans l’ancien, crédits à l’habitat, autorisations et mises en chantier, ils ne se traduisent pas par une amélioration de l’activité des entreprises artisanales », lit-on dans le communiqué de la confédération.

D’autant le bilan est dispersé selon les secteurs, entre -0,5 % chez les artisans spécialisés en ouverture-plomberie -chauffage et -2,5 % du côté des professionnels électriciens. Mentionnons également les -1 % enregistrés dans la maçonnerie et -1,5 % au niveau du segment aménagement-décoration-plâtrerie

« Territorialement, toutes les régions restent en baisse, avec des reculs plus marqués en Auvergne Rhône Alpes (-2,5 %) et dans les Hauts de France (-3 %) », indique également lac CAPEB.

Guerre au Moyen-Orient : le moral des entreprises continue de baisser…

Pour le syndicat de l’artisanat du bâtiment, « le frémissement observé en ce début d’année pourrait être rapidement anéanti », face au conflit au Moyen-Orient. La «crise de trop » assénait déjà l’organisation début avril, alors que la flambée du prix du pétrole face blocage du détroit d’Ormuz se répercute sur les prix des matériaux et des carburants.

L’amorce d’une activité « à nouveau défavorable » se dessine au sein des TPE et des PME du bâtiment. En témoignent les 3 artisans adhérents sur 10 faisant part un impact important ou très important.

Les tensions géopolitiques et d’approvisionnement impactent les déplacements et trajets vers les chantiers de 85 % des entreprises. 44 % se disent aussi frappées par une hausse des prix fournisseurs, causés par des coûts de transports et des matériaux.

« Ces hausses, parfois appliquées sans délai, se feront sentir encore plus nettement au deuxième trimestre », souligne la confédération. Par conséquent, le solde d’opinion sur la trésorerie flanche à -18 points. Un quart des entreprises indique avoir des besoins de financements (17 % au T4 2025). 19 % des entreprises parlent d’une baisse de leurs marges, alors qu’ils étaient 6 % au trimestre précédent.

Que dire de l’emploi salarié, tandis que les entreprises de 10 salariés maximum déplorent 12 000 emplois détruits à fin 2025. « Et cette orientation négative devrait malheureusement perdurer : la part d’entreprises envisageant de ne pas renouveler des contrats ou licencier pour le prochain trimestre reste légèrement supérieure à la part d’entreprises envisageant des recrutements », relève-t-on dans la conjoncture, empreints de stress et l’inquiétude, déjà palpable lors que nous étons à l’AG de la CAPEB le 17 avril.

En bref, le bilan illustre « un point de bascule » pour Jean-Christophe Repon, fraîchement réélu à la présidence de la CAPEB. « Les indicateurs invitent à agir immédiatement pour éviter l’enlisement des entreprises artisanales du bâtiment dans le marasme économique et leur permettre de retrouver une activité dynamique et créatrice d’emplois. Les échanges engagés à Matignon ce lundi 27 avril sont un signal positif, mais ils doivent désormais se traduire sans délai par des mesures concrètes et efficaces », abonde-t-il.