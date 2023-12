Négoce des matériaux de construction : 20 600 embauches en 2022

L’Observatoire des métiers du Négoce des matériaux de construction a publié son dernier rapport emploi et formation concernant l'année 2022. 20 600 embauches ont été enregistrées dans cette filière. En parallèle, l’aprentissage progresse légèrement, tandis que les contrats de professionnalisation se replient.

Le dernier rapport de l’Observatoire des métiers du Négoce des matériaux de construction se base sur les données conjointes de l’OPCO Construction, de Constructys ainsi que les réponses d'une enquête menée en 2023 auprès de 4 260 entreprises.

Première conclusion : les recrutements sont restés constants en 2022, avec 20 600 embauches. Soit 200 de plus qu’en 2021 (20 400). Le taux de recrutement passe de 24 % à 23,5 %.

Le nombre d’entreprises de négoce des matériaux de construction reste également inchangé, progressant de 4 255 à 4 260 entre 2021 et 2022. Et ce après « une nette augmentation en 2021, liée à l’intégration des entreprises du négoce de bois au sein du périmètre de la branche », est-il précisé dans le rapport.

Le CDI en force

Selon l’Observatoire des métiers du Négoce des matériaux de construction, une entreprise sur cinq prévoit d'embaucher des salariés dans les mois à venir.

Environ 95 % des salariés sont aujourd’hui en CDI, montrant que le secteur favorise la sécurité de l’emploi. D’autant que parmi les 20 600 recrutements en 2022, 75,5 % d’entre eux sont des CDI.

Côté parité, la part de femmes employées se stabilise à 25,5 % des effectifs. « La répartition reste assez équivalente selon la taille des entreprises, allant d’une proportion de 30,5 % de femmes pour les entreprises de moins de 11 salariés, à une proportion de 24,5 % pour les entreprises de plus de 300 salariés », évoquent les auteurs du rapport.

« Cette nouvelle édition du rapport montre que le négoce des matériaux de construction demeure dynamique, l’apprentissage poursuit son ascension, ce dont nous nous félicitons. Il faut également souligner que dans un contexte de ralentissement économique, les perspectives d’embauche se maintiennent dans un secteur où les métiers demeurent en tension », commente Patricia Caillot, présidente de la commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle (CPNEFP).

Les difficultés de recrutement se font sentir dans le BTP, alors que dans le négoce, on note une légère hausse de l’âge moyen des salariés. De 41,5 ans en 2021, il grimpe à 42 ans en 2022. « On retrouve ainsi la moyenne d'âge qui avait été relevée en 2020 », est-il indiqué dans le rapport.

Tout miser sur la formation

En parallèle, l’apprentissage progresse très légèrement, avec 2 772 contrats d'apprentissage signés, contre 2 630 en 2021. Mais cela suffit-il à combler l’écart observé avec les chiffres des contrats de professionnalisation ? Dénombrés à 516 en 2021, ils chutent à 357 en 2022.

Les espoirs du négoce des matériaux des matériaux semblent reposer sur deux leviers de formation. D’abord la Préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC), mise en place avec Pôle emploi, dont le nombre de formés a doublé, atteignant 147 en 2022.

Mais surtout, l’Observatoire des métiers du Négoce des matériaux de construction tire de bons résultats du dispositif Pro-A, mis en place il y a deux ans via la loi « Avenir professionnel » de 2018. Le module offre aux salariés une reconversion ou une promotion au sein des entreprises de la branche à travers la formation en alternance. Avec 263 contrats signés, le recours au Pro-A a triplé par rapport à 2021. 85 % de ces contrats concernent des entreprises de 300 salariés et plus.



Par ailleurs, pour le Plan de développement des compétences des entreprises de moins de 11 salariés, +31 % de stagiaires ont été enregistrés comparé à 2021. « Les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur sont les régions qui comptent le plus de salariés formés. Les formations les plus suivies relèvent des domaines du transport, de la logistique et de la manutention », mentionnent les auteurs du rapport.

Parmi les entreprises de 11 salariés et plus, le nombre de stagiaire se hisse à 5 373 stagiaires. « Les régions Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes sont les régions comptant le plus de stagiaires formés. Les formations les plus suivies sont liées aux métiers du BTP (exécution de chantier du gros œuvre et du second œuvre et formations liées aux fonctions d’étude) », lit-on également.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock