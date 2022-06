Pôle Thermique, la nouvelle alliance dédiée au génie climatique

Six distributeurs indépendants, spécialisés en génie climatique, annoncent la création d’une nouvelle alliance, baptisée Pôle Thermique. L’objectif ? Offrir à leurs clientèles une logistique mutualisée pour répondre aux prochains défis thermiques du BTP.

Le Comptoir seine-et-marnais du chauffage, Nollinger, Roclim, Beaufrere, Therm'essonne et Proservice : ces six distributeurs basés en Île-de-France unissent leurs forces dans une nouvelle entité. Dédiée au génie climatique, cette alliance, baptisée Pôle Thermique, a pour ambition de devenir « le repère quotidien » de plusieurs centaines de clients installateurs.

« Adopter de nouvelles pratiques ne signifie pas rompre avec le passé. Pôle Thermique est le fruit d’une synergie intelligente entre les technologies actuelles et l’expérience acquise au fil des ans. Cette nouvelle alliance va nous permettre de répondre avec pertinence aux enjeux de demain », déclare Nicolas Péclard, membre fondateur de Pôle Thermique.

Dynamiser le secteur

Pour répondre avec « agilité » aux prochains défis thermiques du bâtiment et de la construction - entre déploiement de la rénovation en chauffage et crise énergétique, les six fondateurs de Pôle Thermique souhaitent offrir à leurs clients une logistique mutualisée pour améliorer la disponibilité des produits, mais également un maillage géographique local qui permet une logistique accélérée.

Par ailleurs, ils prévoient de forts investissements dans le développement d’outils digitaux (consultation des stocks de commandes, des livraisons en ligne, génération de fiches techniques), ainsi que dans le marketing et la communication. « Les savoir-faire sont un trésor », expliquent les fondateurs de l’alliance dans un communiqué. Un trésor que les six distributeurs souhaitent transmettre à leurs clientèles d’artisans, d’installateurs et d’exploitants mais aussi à leurs partenaires industriels.

Mais au-delà des avantages pour ses clients, l’objectif de Pôle Thermique est de créer un « carrefour relationnel vertueux », soulignent-ils. À savoir une communauté de professionnels dans laquelle la transmission des connaissances et la formation sont centrales.

Marie Gérald

Photo de Une : © AdobeStock