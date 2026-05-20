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Vie & Véranda mise sur la distribution pour développer son réseau

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Distribution
Publié le 20 mai 2026 à 11h00, mis à jour le 20 mai 2026 à 17h21, par Nils Buchsbaum
Vie & Véranda signe son premier contrat de distribution avec un entrepreneur indépendant en Seine-et-Marne. Ce nouveau modèle, complémentaire à la franchise, vise les professionnels de l’habitat souhaitant étoffer leur offre.
©Adobe Stock - Batiweb
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Vie & Véranda, fabricant français de vérandas, extensions et pergolas haut de gamme, a signé son premier contrat de distribution. Ce nouveau dispositif, conçu comme un modèle complémentaire à la franchise, cible les entrepreneurs indépendants déjà actifs dans les secteurs de l'habitat, de la menuiserie, de la fermeture ou de l'outdoor, désireux d'étoffer leur offre avec des produits haut de gamme.

« Pour de nombreux entrepreneurs du secteur de l'amélioration de l'habitat, la diversification constitue aujourd'hui un enjeu central. Dans un marché où les clients recherchent des solutions plus globales pour améliorer, agrandir et valoriser leur maison, la véranda et l'extension représentent des relais de croissance particulièrement attractifs », indique le communiqué.

Le premier distributeur à rejoindre le réseau est Jérôme Prévotaux, entrepreneur indépendant à la tête d'un showroom Komilfo dans le sud de la Seine-et-Marne (77). Spécialisé dans la menuiserie, les fenêtres, les stores et les solutions de fermeture, il a vu dans le partenariat avec Vie & Véranda un moyen naturel de compléter son offre et de proposer à sa clientèle des projets d'extension haut de gamme.

Cette démarche s'inscrit dans une stratégie construite dès le lancement de son activité : bâtir une offre globale autour de la menuiserie et de la fermeture, tout en y adossant une gamme vérandas et extensions à même de générer de nouveaux flux de chiffre d'affaires, indique également Vie & Véranda.

« Le produit Vie & Véranda est l'un des meilleurs du marché. Ce contrat, c'est du gagnant-gagnant ! », se réjouit Jérôme Prévotaux.

 

Un premier distributeur en Seine-et-Marne

 

Pour le showroom Komilfo, l'intégration de la gamme Vie & Véranda s'inscrit dans une logique commerciale précise : augmenter le panier moyen. La véranda ou l'extension peuvent ouvrir la voie à d'autres besoins — fenêtres, stores, portails ou menuiseries —, tandis qu'un client engagé sur un projet de fermeture peut à son tour être orienté vers un projet d'agrandissement. 

Le contrat de distribution proposé par Vie & Véranda vient compléter le modèle de la franchise avec une formule plus souple : engagement d'un an, absence de droit d'entrée et structure de coûts allégée. Un cadre conçu pour laisser aux professionnels une large autonomie dans l'organisation de leur activité.

« Il permet à des professionnels déjà installés de développer une nouvelle activité et de se diversifier sans bouleverser leur modèle économique, tout en leur offrant la possibilité d'évoluer, à terme et s'ils le souhaitent, vers la franchise », précise la marque.

 « La barrière à l’entrée est faible, ce qui permet même à de petites structures d’accéder à un produit haut de gamme avec des paniers moyens très intéressants. C’est cet équilibre entre accessibilité et potentiel de revenus qui est rare sur le marché », affirme Jérôme Prévotaux. 

 

60 agences d'ici 2030

 

Le modèle s'appuie également sur un accompagnement réseau et une transmission du savoir-faire de l'enseigne pour faciliter une intégration rapide.

Fort de 45 agences à fin 2025 et d'un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros, Vie & Véranda entre dans une nouvelle phase de développement. L'enseigne vise 60 agences à l'horizon 2030, en s'appuyant sur la poursuite des ouvertures en franchise, la montée en puissance du modèle de distribution et le renforcement de l'accompagnement réseau.

Plusieurs départements ont par ailleurs été identifiés comme prioritaires en raison d'une demande locale soutenue, notamment le Calvados (14), le Doubs (25), l'Aisne (02), l'Eure (27), la Charente-Maritime (17) et le Puy-de-Dôme (63). Des campagnes digitales ciblées y ont été lancées, avec un double objectif : capter la demande des particuliers et recruter des professionnels de l'habitat souhaitant rejoindre le réseau comme distributeurs.

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Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

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