En recul de 0,9 %, le secteur de la décoration a limité la casse en 2025
Publié le 24 février 2026 à 15h35, mis à jour le 24 février 2026 à 17h22, par Raphaël Barrou
En 2025, le secteur de la décoration a évité le pire. C'est ce que semble conclure la Fédération nationale de la décoration (FND), le syndicat professionnel représentant des grossistes-distributeurs en produits de décoration, au moment de faire le bilan de l'année écoulée.
Il y a certes une baisse de 0,9 %, mais après trois trimestres dans le négatif, l'automne a marqué une reprise pour la décoration. Au plus fort de la crise, en février, l'activité avait chuté de 7,7 % et s'établissait autour des -4 % en cumul annuel. Les bons mois de septembre (+4 %) et décembre (+2,8 %) ont contribué à stopper l'hémorragie.
Selon les données de la FND, les performances sont très variables en fonction des régions : de -3 % en Nouvelle-Aquitaine à +2 % en Île-de-France. L'activité a en revanche stagné dans les Pays de la Loire (-0,1 %), en Provence-Alpes-Côte d'Azur (-0,1 %) ou en Auvergne-Rhône-Alpes (+0,1 %).
« 2025 aura été une année de défis mais surtout de résilience »
La baisse côté sols et murs (-4,0 %) « pénalisés par la faible animation du marché tertiaire et la persistance des carences locatives » et équipements (-2,1 %) est compensée par une augmentation de l'activité pour les consommables (+1,4 %) et les ITE (+2,1 %). Du côté des peintures, la situation évolue peu (-0,6 %), mais la FND note un « écart valeur/volume » qui « masque toutefois des dynamiques internes très contrastées ».
« 2025 aura été une année de défis mais surtout de résilience et de confirmation pour notre secteur. Dans un marché sous tension, la capacité des négoces à créer de la valeur par la technicité, le conseil et l’adaptation locale apparaît plus que jamais déterminante », déclare Philippe Poujol.
« Les négoces doivent valoriser leur savoir-faire, leur rôle et leur place. Avec cette volonté collective, accompagnée par leur Fédération, de garder demain en main », conclut le président de la FND.
