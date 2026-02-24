Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

En recul de 0,9 %, le secteur de la décoration a limité la casse en 2025

Partager l'article
Distribution

Publié le 24 février 2026 à 15h35, mis à jour le 24 février 2026 à 17h22, par Raphaël Barrou

La Fédération nationale de la décoration a dévoilé ses chiffres pour l'année 2025. Malgré un recul de l'activité sur les trois premiers trimestres, le repli se limite à 0,9 % grâce à un mieux depuis septembre.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

En 2025, le secteur de la décoration a évité le pire. C'est ce que semble conclure la Fédération nationale de la décoration (FND), le syndicat professionnel représentant des grossistes-distributeurs en produits de décoration, au moment de faire le bilan de l'année écoulée. 

Il y a certes une baisse de 0,9 %, mais après trois trimestres dans le négatif, l'automne a marqué une reprise pour la décoration. Au plus fort de la crise, en février, l'activité avait chuté de 7,7 % et s'établissait autour des -4 % en cumul annuel. Les bons mois de septembre (+4 %) et décembre (+2,8 %) ont contribué à stopper l'hémorragie. 

Selon les données de la FND, les performances sont très variables en fonction des régions : de -3 % en Nouvelle-Aquitaine à +2 % en Île-de-France. L'activité a en revanche stagné dans les Pays de la Loire (-0,1 %), en Provence-Alpes-Côte d'Azur (-0,1 %) ou en Auvergne-Rhône-Alpes (+0,1 %). 

« 2025 aura été une année de défis mais surtout de résilience »

 

La baisse côté sols et murs (-4,0 %) « pénalisés par la faible animation du marché tertiaire et la persistance des carences locatives » et équipements (-2,1 %) est compensée par une augmentation de l'activité pour les consommables (+1,4 %) et les ITE (+2,1 %). Du côté des peintures, la situation évolue peu (-0,6 %), mais la FND note un « écart valeur/volume » qui « masque toutefois des dynamiques internes très contrastées ».

« 2025 aura été une année de défis mais surtout de résilience et de confirmation pour notre secteur. Dans un marché sous tension, la capacité des négoces à créer de la valeur par la technicité, le conseil et l’adaptation locale apparaît plus que jamais déterminante », déclare Philippe Poujol.

« Les négoces doivent valoriser leur savoir-faire, leur rôle et leur place. Avec cette volonté collective, accompagnée par leur Fédération, de garder demain en main », conclut le président de la FND. 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.