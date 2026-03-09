Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Après la publication de la PPE 3, l'emploi dans le nucléaire a le vent en poupe

Partager l'article
Emploi

Publié le 09 mars 2026 à 12h25, mis à jour le 10 mars 2026 à 9h19, par Raphaël Barrou

La publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3) a permis au secteur de l'énergie nucléaire de se projeter à long terme. Alors que le texte devrait permettre près de 100 000 embauche en une décennie, l’université des métiers du nucléaire organise, à partir du 9 mars, une semaine dédiée à la présentation de ses métiers.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Alors que l'importance du nucléaire dans le mix énergétique français a été confirmée par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3), la semaine des métiers du nucléaire se déroule la semaine du 9 au 13 mars. L'occasion pour la filière de mettre en valeur ses métiers, alors que la feuille de route énergétique du gouvernement Lecornu devrait permettre de réaliser plus de 100 000 recrutements d'ici 2035.

« Les besoins sont considérables », affirme Anne Jancovici, présidente de l’université des métiers du nucléaire. Cette association créée en 2021 par douze acteurs du secteur (dont EDF, Orano ou l'Union française de l'électricité), répertorie sur son site les différentes annonces. 

Des annonces qui se multiplient avec la PPE 3

 

Dans le domaine du bâtiment, des annonces concernent notamment les métiers de charpentier métallique, maçon, peintre en revêtement industriel, BIM manager ou encore calorifugeur. 

Depuis les annonces de Sébastien Lecornu à la mi-février, les offres d'emplois semblent se multiplier dans le nucléaire. En cause, d'une part, la prolongation de 57 réacteurs existants au-delà de 60 ans, « lorsque la sûreté le permet ».

D'autre part, la PPE 3 contient un projet de construction de six, voire huit, nouveaux réacteurs EPR2. La PPE 2, qui donnait les orientations de la politique énergétique française pour la période 2019-2024, misait au contraire sur la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. 

Alors, en cette semaine des métiers du nucléaire, avec son thème « Féminisation et enjeux de mixité des métiers du nucléaire », l'université des métiers du nucléaire propose de nombreux événements (webinaires, visites, ateliers) partout dans l'Hexagone pour faire connaitre ses métiers

Du côté des EnR, l'inquiétude demeure

 

Pour rappel, la PPE 3 n'avait pas été aussi bien accueillie du côté des énergies renouvelables. France renouvelables, par exemple, avait alors salué la publication du texte après « plusieurs années d’incertitude qui ont pesé sur les filières ». Mais l'association appelait aussi le Premier ministre à « lancer immédiatement un plan solide de simplification et de levée des contraintes, afin de maximiser le potentiel de développement de l’éolien terrestre en France ».

Même son de cloche chez France nature environnement qui considère que la PPE 3 sauve dans l'immédiat quelques milliers d'emplois mais reste, pour elle, « éloignée des ambitions nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique »

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.