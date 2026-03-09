La publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3) a permis au secteur de l'énergie nucléaire de se projeter à long terme. Alors que le texte devrait permettre près de 100 000 embauche en une décennie, l’université des métiers du nucléaire organise, à partir du 9 mars, une semaine dédiée à la présentation de ses métiers.

Alors que l'importance du nucléaire dans le mix énergétique français a été confirmée par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3), la semaine des métiers du nucléaire se déroule la semaine du 9 au 13 mars. L'occasion pour la filière de mettre en valeur ses métiers, alors que la feuille de route énergétique du gouvernement Lecornu devrait permettre de réaliser plus de 100 000 recrutements d'ici 2035.

« Les besoins sont considérables », affirme Anne Jancovici, présidente de l’université des métiers du nucléaire. Cette association créée en 2021 par douze acteurs du secteur (dont EDF, Orano ou l'Union française de l'électricité), répertorie sur son site les différentes annonces.

Des annonces qui se multiplient avec la PPE 3

Dans le domaine du bâtiment, des annonces concernent notamment les métiers de charpentier métallique, maçon, peintre en revêtement industriel, BIM manager ou encore calorifugeur.

Depuis les annonces de Sébastien Lecornu à la mi-février, les offres d'emplois semblent se multiplier dans le nucléaire. En cause, d'une part, la prolongation de 57 réacteurs existants au-delà de 60 ans, « lorsque la sûreté le permet ».

D'autre part, la PPE 3 contient un projet de construction de six, voire huit, nouveaux réacteurs EPR2. La PPE 2, qui donnait les orientations de la politique énergétique française pour la période 2019-2024, misait au contraire sur la fermeture de 14 réacteurs nucléaires.

Alors, en cette semaine des métiers du nucléaire, avec son thème « Féminisation et enjeux de mixité des métiers du nucléaire », l'université des métiers du nucléaire propose de nombreux événements (webinaires, visites, ateliers) partout dans l'Hexagone pour faire connaitre ses métiers.

Du côté des EnR, l'inquiétude demeure

Pour rappel, la PPE 3 n'avait pas été aussi bien accueillie du côté des énergies renouvelables. France renouvelables, par exemple, avait alors salué la publication du texte après « plusieurs années d’incertitude qui ont pesé sur les filières ». Mais l'association appelait aussi le Premier ministre à « lancer immédiatement un plan solide de simplification et de levée des contraintes, afin de maximiser le potentiel de développement de l’éolien terrestre en France ».

Même son de cloche chez France nature environnement qui considère que la PPE 3 sauve dans l'immédiat quelques milliers d'emplois mais reste, pour elle, « éloignée des ambitions nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique ».