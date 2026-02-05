La Commission de régulation de l’énergie (CRE) explore, dans un rapport publié le 4 février, les leviers essentiels pour concilier offre et demande d’électricité. Ses recommandations dessinent les contours d’un système électrique s'appuyant sur le développement des énergies renouvelables intermittentes, qui sont favorisées par la transition énergétique.

Quelles sont les conditions qui permettent l'équilibre entre offre et demande d'électricité ? C'est la question sur laquelle s'est penchée la Prospective de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans son rapport publié le 4 février.

La Prospective, avec l'appui du Conseil scientifique de la CRE, a pour rôle de se pencher sur un sujet durant 12 à 18 mois. Elle publie ensuite des rapports tels que celui paru en septembre 2025 sur l'insertion des petits réacteurs modulaires (SMR/AMR) dans les systèmes énergétiques.

« Massifier le déploiement de la flexibilité de la consommation »

La CRE plaide dans ce nouveau rapport pour « une coordination rapprochée des secteurs de l'énergie, du bâtiment ou encore des transports ». Des pourvoyeurs de gisements « importants », par exemple grâce au « pilotage des équipements électriques du bâtiment (chauffages, chauffe-eau...) et de la recharge du véhicule (Vehicle to Grid). »

La commission appelle aussi à « massifier le déploiement de la flexibilité de la consommation ».

Le rapport met en effet en avant le besoin de recourir au stockage et au pilotage de la consommation« grâce aux équipements connectés ». Selon lui, de nouveaux besoins de flexibilité « dynamique » sont apparus pour les réseaux d'électricité avec le développement des énergies renouvelables intermittentes (notamment photovoltaïque et éolien).

Le rapport évoque également quatre recommandations principales :

Réformer les produits de marché futures pour tenir compte de l’influence de la production photovoltaïque sur les prix de gros (« cloche solaire ») et mieux refléter les nouveaux rythmes du système électrique ;

(« cloche solaire ») et mieux refléter les nouveaux rythmes du système électrique ; Standardiser et automatiser les échanges de données relatives à la flexibilité entre toutes les parties (clients, équipementiers, agrégateurs, responsables d’équilibre, fournisseurs, gestionnaires de réseaux, opérateurs d’effacement, etc.) pour un parcours client optimisé et ouvert ;

; Massifier le nombre d’équipements pouvant contribuer à la flexibilité de la demande grâce à des incitations sous conditions, une généralisation des systèmes de gestion d’énergie et la création de repères pour les consommateurs ;

pouvant contribuer à la flexibilité de la demande grâce à des incitations sous conditions, une généralisation des systèmes de gestion d’énergie et la création de repères pour les consommateurs ; Consolider la cybersécurité pour protéger le système électrique français dans le contexte d’une multiplication des équipements électriques connectés ;

Par Raphaël Barrou