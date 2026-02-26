Deux semaines après la promulgation de la PPE 3, le gouvernement Lecornu a fait face à deux motions de censure à l'Assemblée nationale. Le RN puis LFI, qui s'opposent pour des raisons très différentes au texte publié par Sébastien Lecornu, n'ont pas récolté suffisamment de voix pour faire tomber le Premier ministre.

Malgré les critiques, le gouvernement Lecornu a survécu à la promulgation de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3). Il était confronté, mercredi 25 février, à deux motions de censure.

Celle du Rassemblement national a récolté 140 voix, bien loin des 289 nécessaires pour provoquer la chute du gouvernement, avec le soutien des députés RN et de ses alliés du groupe Union des droites pour la République mené par Éric Ciotti mais sans une voix de la part de la gauche.

Chose rare, l'extrême droite n'a ensuite pas voté la motion de censure déposée par La France insoumise. Une façon, selon le député RN Jean-Philippe Tanguy, de sanctionner « l'indécence [de son] comportement » après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon. Au final, LFI a recueilli 108 voix, dont celles de la majorité des députés du groupe écologiste (29 sur 38) et de quelques députés communistes ainsi que du PS.

Une PPE 3 qui cherche la « complémentarité » des EnR et du nucléaire

Pour rappel, la PPE 3 contient un plan pour passer à 60 % d'énergies décarbonées d'ici 2030 dans le mix énergétique français avec une accélération de l'électrification. Le texte promulgué par Sébastien Lecornu promet aussi la création de six, voire huit, nouveaux réacteurs EPR2 alors que la PPE 2 prévoyait, au contraire, la fermeture de 14 réacteurs nucléaires.

Les énergies renouvelables y sont vues comme « complémentaires » des énergies nucléaires. Un mix permettant, selon Matignon, de constituer « un mix souverain, décarboné et compétitif ».

Sur la forme, les orateurs RN et LFI ont tous deux dénoncé le choix du gouvernement de passer par un décret plutôt qu'une loi pour mettre en œuvre sa programmation pluriannuelle de l'énergie. Pour le député LFI Maxime Laisney, cela constitue d'ailleurs « une nouvelle sorte de 49-3 ».

LFI et le RN : deux visions diamétralement opposées sur l'énergie

Sur le fond, en revanche, les positions se distinguent clairement. LFI regrette une « relance massive du nucléaire », et un « coup de frein sans précédent sur le développement des énergies renouvelables », « seules à pouvoir se substituer aux énergies fossiles à court terme et à nous permettre de répondre à l'urgence climatique ».

Une position attaquée par le Premier ministre, qui estime que LFI préfère « importer du gaz russe (plutôt) que de produire de l'électricité nucléaire décarbonée française ».

Côté RN, on déplore « une politique décroissante qui accélère les énergies intermittentes, ment sur le nucléaire et fait peser un risque majeur sur les finances publiques ». Ce que Sébastien Lecornu conteste, fustigeant des chiffres « inventés ».

Enerplan, qui avait appelé à rejeter ces deux motions de censure, estimait que la PPE donnait « une visibilité indispensable à la profession ». Le syndicat des professionnels de l'énergie solaire estimait avant le vote que l'adoption d'une des deux motions aurait eu des « conséquences désastreuses pour l'emploi ».