Le BTP concentre 23 % des offres d’emploi en intérim, selon HelloWork
Comme chaque trimestre, HelloWork – spécialiste de l’emploi et du recrutement – dévoile son baromètre pour mieux décrypter les évolutions du marché du travail.
Au troisième trimestre 2026, 2,22 millions d’offres d’emploi ont été diffusées sur la plateforme. C’est 3,1 % de moins qu’au deuxième trimestre. Toutefois, la baisse perd en intensité pour le deuxième trimestre consécutif puisqu’HelloWork enregistrait -4,9 % au T1 et -4,1 % au T2.
Dans le détail, l’intérim représente 44 % des offres diffusées, devant les CDI (42 %), les CDD (12 %) et les contrats en alternance (2 %).
Le volume d’offres résiste mieux dans l’intérim, avec -1,8 %, contre -4,3 % pour les CDI et -6,4 % pour les CDD.
Beaucoup de postes en intérim dans le BTP
La résistance de l’intérim repose sur trois principaux secteurs : le BTP et la construction (23 % des offres), la production et la maintenance industrielle (23 %), ainsi que la logistique, le transport et la supply chain (17 %).
Les secteurs qui recrutent le plus en intérim au T3 2026. Source : HelloWork
Au troisième trimestre, les offres sont en recul de 3 % dans le BTP et de 1 % dans les deux autres domaines.
D’un point de vue géographique, l’Île-de-France enregistre la plus forte baisse d’offres d’emploi, avec -6 %, devant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Normandie (-5 %) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (-4 %).
Offres d’emploi : l’Ouest résiste mieux
On observe de meilleurs résultats dans l’Ouest de la France, avec -1 % pour les Pays et de la Loire et l’Occitanie, et -2 % pour la Bretagne et la Nouvelle Aquitaine. Selon HelloWork, les besoins sont notamment soutenus dans le secteur santé-social et les services à la personne, mais aussi dans le BTP et la logistique.
Il existe une forte polarisation géographique pour certains métiers. Ainsi, 68,5 % des offres publiées dans les secteurs de la publicité sont localisées en Île-de-France, contre 7,1 % dans le BTP et seulement 1,3 % dans l’agroalimentaire.
Au T3 2026, le secteur santé-social est celui qui recrute le plus avec +5 %, contre -8 % pour les fonctions de comptabilité, gestion, finance et audit (-5 %), mais aussi pour les techniciens et l’ingénierie industrielle.
Les maçons dans le top 5 des métiers qui recrutent en intérim
Dans le top 5 des métiers qui recrutent le plus en intérim, on retrouve dans l’ordre les infirmiers, les caristes, les opérateurs de production, les aides-soignants, et les maçons.
Top 5 des métiers qui recrutent le plus en CDI. Source : HelloWork
« Le marché de l’emploi ne s’effondre pas, mais ses rouages continuent de se gripper. Les multiples incertitudes internationales et nationales conduisent les entreprises à reporter leurs investissements et les salariés en poste à différer leurs projets de mobilité professionnelle, alimentant la baisse des recrutements observée depuis le second semestre 2024», résume ainsi David Beaurepaire, directeur délégué au développement de HelloWork.
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