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Le BTP concentre 23 % des offres d’emploi en intérim, selon HelloWork

Emploi
Publié le 15 octobre 2026 à 14h00, par Claire Lemonnier
Au troisième trimestre 2026, le BTP et la construction concentrent 23 % des offres d’intérim publiées sur HelloWork, malgré un recul de 3 %.
©Adobe Stock - Batiweb
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Comme chaque trimestre, HelloWork – spécialiste de l’emploi et du recrutement – dévoile son baromètre pour mieux décrypter les évolutions du marché du travail.

Au troisième trimestre 2026, 2,22 millions d’offres d’emploi ont été diffusées sur la plateforme. C’est 3,1 % de moins qu’au deuxième trimestre. Toutefois, la baisse perd en intensité pour le deuxième trimestre consécutif puisqu’HelloWork enregistrait -4,9 % au T1 et -4,1 % au T2.

Dans le détail, l’intérim représente 44 % des offres diffusées, devant les CDI (42 %), les CDD (12 %) et les contrats en alternance (2 %).

Le volume d’offres résiste mieux dans l’intérim, avec -1,8 %, contre -4,3 % pour les CDI et -6,4 % pour les CDD.

Beaucoup de postes en intérim dans le BTP


La résistance de l’intérim repose sur trois principaux secteurs : le BTP et la construction (23 % des offres), la production et la maintenance industrielle (23 %), ainsi que la logistique, le transport et la supply chain (17 %).

Les secteurs qui recrutent le plus en intérim au T3 2026. Source : HelloWork

Au troisième trimestre, les offres sont en recul de 3 % dans le BTP et de 1 % dans les deux autres domaines.

D’un point de vue géographique, l’Île-de-France enregistre la plus forte baisse d’offres d’emploi, avec -6 %, devant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Normandie (-5 %) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (-4 %).


Offres d’emploi : l’Ouest résiste mieux


On observe de meilleurs résultats dans l’Ouest de la France, avec -1 % pour les Pays et de la Loire et l’Occitanie, et -2 % pour la Bretagne et la Nouvelle Aquitaine. Selon HelloWork, les besoins sont notamment soutenus dans le secteur santé-social et les services à la personne, mais aussi dans le BTP et la logistique.


Il existe une forte polarisation géographique pour certains métiers. Ainsi, 68,5 % des offres publiées dans les secteurs de la publicité sont localisées en Île-de-France, contre 7,1 % dans le BTP et seulement 1,3 % dans l’agroalimentaire.


Au T3 2026, le secteur santé-social est celui qui recrute le plus avec +5 %, contre -8 % pour les fonctions de comptabilité, gestion, finance et audit (-5 %), mais aussi pour les techniciens et l’ingénierie industrielle.


Les maçons dans le top 5 des métiers qui recrutent en intérim


Dans le top 5 des métiers qui recrutent le plus en intérim, on retrouve dans l’ordre les infirmiers, les caristes, les opérateurs de production, les aides-soignants, et les maçons.

Top 5 des métiers qui recrutent le plus en CDI. Source : HelloWork


« Le marché de l’emploi ne s’effondre pas, mais ses rouages continuent de se gripper. Les multiples incertitudes internationales et nationales conduisent les entreprises à reporter leurs investissements et les salariés en poste à différer leurs projets de mobilité professionnelle, alimentant la baisse des recrutements observée depuis le second semestre 2024», résume ainsi David Beaurepaire, directeur délégué au développement de HelloWork.

Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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