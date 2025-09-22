La filière forêt-bois compte 420 000 emplois et peine à recruter. L’événement Very Wood Métiers veut attirer les jeunes vers 20 000 postes à pourvoir. Au programme des entreprises participantes : visites guidées, démonstrations techniques, témoignages métiers, etc.

Du 8 au 10 octobre prochain se déroulera la 3ème édition de Very Wood Métiers, organisée par différents acteurs (FFB - UMB, CAPEB, UICB, etc.).

Comme son nom l’indique, l’événement mettra à l’honneur les métiers de la filière forêt-bois, qui compte 420 000 emplois. Le tout pour 77,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an, dont 30 milliards de valeur ajoutée en 2023.

Or, le secteur peine à recruter (67 % des employeurs concernés), alors que 18,8 % des 15-24 ans étaient au chômage en 2024.

Promouvoir les professions chez les jeunes générations

C’est cette tranche d’âge que Very Wood Métiers cible, comme ses dizaines d’entreprises participantes à travers la France. Ces dernières organiseront leurs animations propres : visites guidées, démonstrations techniques, témoignages métiers, etc.

À travers ces journées, les jeunes talents pourront explorer une diversité de métiers, des bûcherons à des spécialités construction bois : conducteur de travaux, technicien en bureau d’études, économiste de la construction, charpentier, menuisier, etc. L’occasion également de découvrir les formations existantes, en particulier dans les CFA du bois.

Pour compléter cette opération promotion de la profession, une campagne sur TikTok et les réseaux sociaux suivra l’événement national. L’objectif : recruter sur les 20 000 postes à pourvoir dans les prochaines années.

