Énergies renouvelables : l’État financera 10,67 milliards d’euros en 2027

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) évalue à 14,2 milliards d’euros les charges de service public de l’énergie à compenser en 2027. Sur ce total, 10,67 milliards d’euros seront financés par le budget de l’État.

Les charges de service public de l’énergie devraient atteindre précisément 14,23 milliards d’euros en 2027, contre 12,31 milliards en 2026, selon une délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) mise en ligne lundi 20 juillet. Cela représente une progression de 1,92 milliard d’euros, soit environ 15,6 %.

Sur ce total, 10,67 milliards d’euros seront inscrits au budget de l’État, contre 9,06 milliards en 2026. Cette part progresserait donc de 1,61 milliard d’euros, soit environ 17,8 %.

Cette augmentation s’explique principalement par la progression des volumes d’énergie bénéficiant d’un soutien public. Selon la CRE, cette évolution s’inscrit dans les trajectoires prévues par les programmations pluriannuelles de l’énergie 2019-2028, dite PPE2, et 2026-2035, dite PPE3.

Un financement partagé entre l’État et l’accise sur l’électricité

Sur les 14,23 milliards d’euros de charges prévus en 2027, 3,56 milliards seront compensés par une fraction de l’accise sur l’électricité. Cette somme concerne les zones non interconnectées, hors Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c’est-à-dire les territoires qui ne sont pas reliés au réseau électrique de la France métropolitaine continentale. Ces charges permettent notamment de compenser les surcoûts de production afin de maintenir des tarifs d’électricité comparables à ceux appliqués dans l’Hexagone.

La répartition du financement a évolué depuis le 1er août 2025. Les charges supportées par les opérateurs dans les zones non interconnectées, à l’exception de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ne sont plus inscrites au budget de l’État : elles sont désormais intégralement compensées par une part de l’accise sur l’électricité.

Le photovoltaïque porte la hausse des volumes soutenus

Les charges liées aux énergies renouvelables électriques et à la cogénération au gaz naturel en France hexagonale devraient progresser d’un milliard d’euros en 2027 par rapport à la prévision actualisée pour 2026. Cette hausse s’explique principalement par une augmentation de 9,7 TWh des volumes soutenus, portée en majorité par la filière photovoltaïque.

Selon la CRE, la progression des volumes entraînerait à elle seule une hausse des charges d’environ 900 millions d’euros. Un effet lié aux prix représenterait 200 millions d’euros supplémentaires.

Le soutien à l’injection de biométhane dans le réseau gazier augmenterait également de 300 millions d’euros. Cette progression résulterait principalement d’une hausse de 1,6 TWh des volumes soutenus, mais aussi d’une baisse prévisionnelle des prix du gaz.

Les charges relatives aux zones non interconnectées progresseraient pour leur part d’environ 200 millions d’euros, notamment en raison de la mise en service de nouveaux moyens de production renouvelable en Guyane et à La Réunion.

Les renouvelables représentent 27 % de la production électrique

Selon le Panorama de l'électricité réalisé par le Syndicat des énergies renouvelables (SER), RTE, Enedis et l'Agence ORE, en 2025, la production totale d’électricité en France métropolitaine s’est élevée à 547,5 TWh. Les énergies renouvelables en ont représenté 27 %, soit environ 148 TWh, contre une part de 27,9 % en 2024. Rapportée à une consommation électrique brute de 446,1 TWh, cette production correspond à environ 33,2 % de la consommation.

Ce léger recul de la part des renouvelables s’explique principalement par la baisse de 12,9 TWh de la production hydroélectrique, après une année 2024 marquée par des précipitations particulièrement favorables. Cette diminution a été partiellement compensée par la hausse de la production solaire, en progression de 8,1 TWh, et de la production éolienne, en augmentation de 2,8 TWh.

Les capacités renouvelables ont néanmoins continué à se développer. La puissance solaire installée a augmenté de 5,9 GW en 2025, tandis que les capacités éoliennes terrestres et en mer ont respectivement progressé de 0,9 et 0,4 GW.