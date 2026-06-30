Selon une étude d'Allianz Trade, les centres de données émettent 57 % de CO2 de plus qu'estimé jusqu’à présent, dopés par l'essor de l'intelligence artificielle.

Les centres de données, dont le nombre croît fortement avec le développement de l’intelligence artificielle, émettraient beaucoup plus de CO2 qu’estimé jusqu’ici, selon une étude publiée mardi par l’assureur-crédit Allianz Trade.

Avec la multiplication des applications d’IA générative, les centres de données qui hébergent et font fonctionner ces services deviennent un moteur majeur de la consommation mondiale d’électricité.

Selon cette étude, leurs émissions ont atteint 286 millions de tonnes de CO2 en 2025, soit 57 % de plus que les évaluations précédentes.

L’IA, principal moteur de la hausse des émissions

L’intelligence artificielle représente déjà entre 15 % et 20 % de la consommation électrique des centres de données, une part qui pourrait atteindre 40 % d’ici 2030, est-il précisé.

« Les centres de données passent d'un phénomène marginal à un moteur structurel de la demande d'électricité dans de nombreuses régions », souligne Patrick Hoffmann, économiste climat chez Allianz Trade, cité dans un communiqué.

Un impact très variable selon le mix électrique

À puissance de calcul équivalente, les émissions de CO2 peuvent varier fortement selon l’origine de l’électricité utilisée.

Celles-ci dépassent ainsi 600 grammes de CO2 par kilowattheure (kWh) en Inde, contre moins de 30 grammes en Norvège ou en Suède, où l’électricité est largement décarbonée.

En France, ce niveau s’établit à 41 grammes de CO2 par kWh, contre 329 grammes en Allemagne, qui figure parmi les pays les moins bien classés en Europe en raison du poids encore important du charbon dans son mix électrique.

La consommation d’eau en forte augmentation

Selon Allianz Trade, près de 70 % des émissions mondiales liées aux centres de données proviennent aujourd’hui des États-Unis et de la Chine.

Sans accélération de la décarbonation, ces émissions pourraient atteindre jusqu’à 643 millions de tonnes de CO2 à l’horizon 2030.

La consommation d’eau suit également une trajectoire en forte hausse : les centres de données auraient utilisé environ 814 milliards de litres dans le monde en 2025, un volume qui pourrait grimper à 1 800 milliards de litres d’ici la fin de la décennie, selon l’étude.

2,2 % de la consommation électrique française

S’exprimant mardi dernier à Londres, alors que l’Europe était touchée par une vague de chaleur, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé les acteurs de l’intelligence artificielle à « dire toute la vérité » sur l’impact environnemental de leurs centres de données et à s’engager à les alimenter exclusivement en énergies renouvelables d’ici 2030.

Lors du sommet sur l’IA organisé à Paris en février 2025, 109 milliards d’euros d’investissements ont été annoncés pour faire de la France une terre d’accueil des infrastructures nécessaires au développement de l’intelligence artificielle et du cloud.

Le pays compte environ 350 centres de données en activité et pourrait en accueillir une soixantaine supplémentaire dans les dix prochaines années, tandis qu’à l’échelle mondiale, plus de 11 800 data centers étaient recensés fin 2025.

En France, ces infrastructures consomment déjà environ 10 térawattheures (TWh) par an, soit 2,2 % de la consommation électrique nationale, selon l’Agence de la transition écologique (Ademe). Cette part devrait nettement augmenter et pourrait plus que tripler d’ici 2035.