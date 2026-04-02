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Éolien et photovoltaïque : le gouvernement relance des appels d'offres

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Énergie
Publié le 02 avril 2026 à 11h00, mis à jour le 03 avril 2026 à 9h42, par Virginie Kroun
Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement relance des appels d'offres pour les énergies éoliennes et photovoltaïques. Des annonces qui suivent la dernière PPE publiée en février dernier.
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Le conflit au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran provoquent une nouvelle flambée des prix de des énergies gazière et pétrolière. De quoi mettre les États sur le qui vive, y compris la France. 

«Cette crise valide notre stratégie. On est aujourd'hui sur l'accélération sur l'électrification », appuie le ministre de l'Économie Roland Lescure, lors d'un point presse le 2 avril. On relève l'allusion à la dernière programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE 3), dévoilée le 13 février dernier. 

Hier, le ministre du Logement affichait l'intention de flécher les aides à la rénovation vers le chauffage électrique et la PAC. Aujourd'hui, Bercy accentue la volonté gouvernementale de sortir de sa dépendance aux énergies fossiles, par le renouvelable. « C'est un honneur pour moi d'annoncer la relance des appels d'offres pour les énergies renouvelables électriques», se réjouit ainsi la ministre déléguée à l'Energie, Maud Bregeon.

Dans le détail, deux appels d'offres sont attendus en juillet prochain pour le photovoltaïque (un simplifié de 288 MWc et un pour les centrales au sol de 925 MWc) et un autre sur l'éolien terrestre en mai (de 800 MW). Une nouvelle qui réjouit Jules Nyssen, président du syndicat des énergies renoulevables. Toutefois : « Aucun acteur ne s’engagera dans une électrification de ses usages s’il n’est pas assuré que l’offre d’électricité restera toujours abondante et compétitive, et seules les EnR électriques peuvent amener cette garantie dans la décennie à venir. Nous nous félicitons donc des annonces de ce jour, et appelons le Gouvernement à compléter cette démarche d’électrification par un plan de décarbonation de la chaleur, qui reste encore aujourd’hui très consommatrice d’énergies fossiles, ainsi que de verdissement du gaz (trajectoire des certificats de production de biogaz) » a-t-il réagit.

Quid de l'éolien en mer ? 

 

Bien qu'il fasse l'objet de crispations, l'éolien en mer est dans les petits papiers du gouvernement. Des zones de déploiement et les critères majeurs ont été détaillés. « L'objectif 2035, je le rappelle, c'était c'est quinze gigawatts supplémentaires. Cinq gigawatts étaient déjà attribués. Nous lançons les dix gigawatts restants», affiche Roland Lescure.

Deux appels d'offres attendus par filière éolienne maritime  plus précisement 9 et 10 ont été fusionnés. Les premiers lauréats seront dévoilés d'ici fin 2026-début 2027, indique Bercy.

Potentiel de puissance cumulée : environ 10 GW, dont 5 GW d'éolien posé et 5 GW d'éolien flottant. Les projets sont répartis sur l'ensemble des façades maritimes : Fécamp-Grand-Large, Bretagne-Nord-Ouest, Bretagne-Sud, Oléron, Narbonnaise Sud Hérault, du Golfe du Lion Centre et du Golfe de Fos.

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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