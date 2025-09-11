Le groupement Eiffage-NGE a décroché un contrat de 132 millions d'euros pour réaliser le génie civil de deux unités de valorisation énergétique des déchets en Haute-Garonne. Des infrastrcutures clés pour la transition énergétique du territoire.

Un contrat stratégique vient d'être signé pour l'avenir énergétique de la Haute-Garonne. Eiffage et NGE, réunis en groupement, ont remporté le marché de 132 millions d'euros attribué par Suez pour construire et moderniser deux unités de valorisation énergétique des déchets. Ces équipements desserviront plus d'un million d'habitants du territoire toulousain et du nord du département.

Un chantier en deux volets

Le premier volet du marché concerne la modernisation de l'unité de Bessières, dont les travaux, menés en conception-construction, s'étaleront sur 16 mois pour une livraison prévue en juin 2026.

Le second projet, beaucoup plus ambitieux, porte sur la construction d'une nouvelle unité à Toulouse. Conçu à partir des propositions architecturales des agences Richez Associés et Séquences, elle affichera une capacité de traitement annuelle de 240 000 tonnes de déchets. Le chantier, qui mobilisera les équipes pendant 56 mois, devrait s'achever à l'horizon 2031.

À terme, les deux infrastructures permettront de produire plus de 220 GWh d'électricité et 360 GWh de chaleur par an, participant ainsi à la valorisation des déchets ménagers résiduels de la métropole et de son bassin de vie.

« Ce nouveau marché permet à Eiffage Génie Civil de conforter son expertise en matière d'unité de traitement des déchets », a commenté Guillaume Sauvé, président d'Eiffage Génie Civil et d'Eiffage Métal, soulignant la dimension structurante de l'opération pour le territoire.

Transition énergétique et économie circulaire

Au-delà de la performance technique, ce projet s'inscrit pleinement dans les enjeux de durabilité. Les futures installations contribueront à réduire la part de déchets non valorisés et à sécuriser l'approvisionnement énergétique local, en ligne avec les objectifs de transition écologique fixés par les collectivités.

« Ce projet illustre l'expertise de NGE en génie civil industriel et sa capacité à mettre en œuvre des solutions concrètes pour la transition énergétique », a indiqué Jean Bernadet, président de NGE. « En contribuant à la réalisation de ces infrastrucures, nous participons activement à la transformation du territoire vers un modèle énergétique responsable et durable », ajoute-t-il.

Avec ce nouveau contrat, Eiffage et NGE renforcent leur positionnement dans le secteur stratégique des infrastructures de valorisation énergétique, confirmant leur rôle d'acteurs majeurs de la transition écologique dans les territoires.

Par Jérémy Leduc