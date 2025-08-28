Eiffage maintient ses objectifs malgré la pression fiscale
Le groupe français de BTP Eiffage a confirmé ses perspectives pour l’exercice 2025, malgré un repli marqué de son bénéfice net au premier semestre, pénalisé par la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés instaurée cette année en France.
Sur la période, le résultat net s’est établi à 308 millions d’euros, en baisse de 19,4 % par rapport aux 382 millions d’euros dégagés un an plus tôt. « À fiscalité constante, le résultat net part du groupe aurait atteint 391 millions d’euros », a précisé Eiffage dans un communiqué.
L’impact direct de cette mesure fiscale représente 83 millions d’euros après intérêts minoritaires.
Le groupe souligne que la charge d’impôt intègre 135 millions d’euros liés à cette contribution exceptionnelle, concentrée « très majoritairement » sur le premier semestre.
En revanche, les indicateurs opérationnels restent bien orientés : le chiffre d’affaires a progressé de 7,5 % à 11,9 milliards d’euros, tandis que le résultat opérationnel courant a légèrement augmenté de 0,9 % pour atteindre 1 milliard d’euros.
Perspectives confirmées pour 2025
Eiffage maintient sa feuille de route. Dans la branche Travaux, le groupe anticipe une progression du chiffre d’affaires dans l’ensemble des divisions, accompagnée d’une nouvelle hausse du résultat opérationnel courant.
Du côté des Concessions, la tendance devrait également être positive, avec une croissance « en légère hausse » des revenus comme du résultat opérationnel courant.
Néanmoins, le groupe prévient que son bénéfice net annuel restera affecté par le poids de la fiscalité exceptionnelle : « L’amélioration de la performance opérationnelle ne suffira pas à en compenser l’incidence », reconnaît-il.
Par Marie Gérald
Grand Paris Express : Eiffage condamné pour homicide involontaire
Le groupe Eiffage a été condamné par le tribunal de Bobigny à 200 000 euros d’amende pour avoir involontairement causé la mort d’un chauffeur de camion sur un chantier du Grand Paris Express en 2023.
Centre de loisirs de Cergy : bois, paille et ambition écologique
Eiffage Construction Hors-Site réalise un centre de loisirs à Cergy, privilégiant le bois pour la structure et la paille pour l’isolation de ce bâtiment qui se veut performant et respectueux de l'environnement.
Comment anticiper vos obligations conventionnelles envers vos salariés ?
En cas d’arrêt maladie, une entreprise du BTP doit compléter les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Lors d’un départ à la retraite ou d’un licenciement, elle est également tenue de...
Avec un CA en hausse au T3 2024, Eiffage maintient ses prévisions
Eiffage vient de publier ses résultats pour le troisième trimestre de l’année. Les chiffres sont bons, puisque le groupe a affiché un chiffre d’affaires en hausse de 7,7 %, à 5,89 milliards d’euros. De...