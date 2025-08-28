Entre hausse du chiffre d’affaires et pression fiscale inédite, Eiffage affiche des résultats semestriels en demi-teinte, avec un bénéfice net en recul mais des perspectives 2025 maintenues.

Le groupe français de BTP Eiffage a confirmé ses perspectives pour l’exercice 2025, malgré un repli marqué de son bénéfice net au premier semestre, pénalisé par la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés instaurée cette année en France.

Sur la période, le résultat net s’est établi à 308 millions d’euros, en baisse de 19,4 % par rapport aux 382 millions d’euros dégagés un an plus tôt. « À fiscalité constante, le résultat net part du groupe aurait atteint 391 millions d’euros », a précisé Eiffage dans un communiqué.

L’impact direct de cette mesure fiscale représente 83 millions d’euros après intérêts minoritaires.

Le groupe souligne que la charge d’impôt intègre 135 millions d’euros liés à cette contribution exceptionnelle, concentrée « très majoritairement » sur le premier semestre.

En revanche, les indicateurs opérationnels restent bien orientés : le chiffre d’affaires a progressé de 7,5 % à 11,9 milliards d’euros, tandis que le résultat opérationnel courant a légèrement augmenté de 0,9 % pour atteindre 1 milliard d’euros.

Perspectives confirmées pour 2025

Eiffage maintient sa feuille de route. Dans la branche Travaux, le groupe anticipe une progression du chiffre d’affaires dans l’ensemble des divisions, accompagnée d’une nouvelle hausse du résultat opérationnel courant.

Du côté des Concessions, la tendance devrait également être positive, avec une croissance « en légère hausse » des revenus comme du résultat opérationnel courant.

Néanmoins, le groupe prévient que son bénéfice net annuel restera affecté par le poids de la fiscalité exceptionnelle : « L’amélioration de la performance opérationnelle ne suffira pas à en compenser l’incidence », reconnaît-il.

Par Marie Gérald