Catalogue AGECIC 2026 : une offre renforcée au service des compétences de demain
Publié le 09 décembre 2025
Notre catalogue de formations 2026 est disponible !
Cette nouvelle édition s’inscrit dans une dynamique forte : accompagner, former et faire progresser tous les professionnels du génie climatique, de la combustion, de la fumisterie, de la thermique et de l’aéraulique.
20 ans d’expertise au service des pros
Depuis deux décennies, l’AGÉCIC s’engage aux côtés des acteurs du bâtiment pour leur proposer des formations techniques pointues, conformes aux exigences réglementaires et aux réalités du terrain.
Chaque module est conçu avec des intervenants expérimentés, afin de garantir une pédagogie pragmatique, ancrée dans les problématiques réelles de la filière.
2026 : une montée en puissance pour répondre aux enjeux de demain
Dans un contexte de transition énergétique et d’évolution rapide des normes, l’AGÉCIC renforce son positionnement stratégique en développant des solutions de formation adaptées aux besoins actuels et futurs.
Au programme :
- le titre certifiant TEMCV dédié à l’entretien, au ramonage et à la maintenance des systèmes de chauffage bois énergie indépendant et de ventilation en maison individuelle,
- l’extension du site historique, près de Niort, pour accueillir encore plus de stagiaires et proposer des plateformes techniques enrichies.
Anticiper, structurer, transmettre
Grâce à une approche entièrement orientée terrain, l’AGÉCIC contribue activement :
- à la structuration de la filière,
- à la diffusion des bonnes pratiques,
- à l’anticipation des évolutions du marché,
- à l’amélioration continue des compétences des professionnels.
Chaque formation devient un véritable levier de performance, d’efficacité et de montée en compétences. Rejoignez-nous et renforcez votre expertise et celles de vos équipes pour gagner en aisance et en efficacité sur le terrain.
