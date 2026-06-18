Menuiserie, store, fermeture : les tendances du baromètre ELCIA 2026

Le baromètre 2026 d’ELCIA décrit les pratiques des installateurs et fabricants du secteur, entre gestion sous tension et adaptation progressive.

Le groupe ELCIA, éditeur de solutions logicielles dédiées au marché de la menuiserie, du store et de la fermeture, a publié le 1er juin 2026 la deuxième édition de son baromètre consacré à la gestion des entreprises du secteur.

Pour cette étude, l'entreprise a interrogé des installateurs-revendeurs et, pour la première fois, des fabricants autour de la question : « Comment gérez-vous votre entreprise de Menuiserie, Store, Fermeture en 2026 ? »

Au total, 688 professionnels ont participé à l'enquête, qui analyse notamment l'activité des entreprises, leur gestion commerciale, les relations entre fournisseurs et installateurs ainsi que leurs perspectives d'avenir.

Le baromètre repose sur 15 questions réparties en quatre thématiques : les devis et leur taux de transformation, la gestion commerciale et la relation client, les relations entre fournisseurs et installateurs, ainsi que les perspectives d'avenir du secteur.

Le document est mis à disposition gratuitement par ELCIA à destination des acteurs de la filière.

Installateurs-revendeurs : activité, gestion commerciale et perspectives

À travers les réponses recueillies, l'étude esquisse le profil des installateurs-revendeurs du secteur. Il s'agit majoritairement d'entreprises réalisant moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et ayant connu une activité stable en 2025. Les répondants indiquent avoir émis moins de devis que l'année précédente, dans un contexte marqué par une mise en concurrence plus fréquente de la part des clients. Le délai d'envoi d'un devis est généralement compris entre deux jours et une semaine, tandis que le taux moyen de transformation atteint 33 %.

Le bouche-à-oreille reste le principal vecteur d'acquisition de nouveaux prospects. Les entreprises interrogées déclarent également être informées des évolutions liées à la facturation électronique et s'y préparer progressivement. Elles recourent par ailleurs à l'intelligence artificielle pour des tâches d'assistance au quotidien.

Concernant leurs relations avec les fournisseurs, les installateurs-revendeurs citent parmi leurs principales attentes la qualité des produits, la simplicité des outils de chiffrage ainsi qu'un accompagnement commercial et un service après-vente efficaces. L'étude relève également qu'une part importante des répondants appartient à un réseau spécialisé dans la menuiserie, le store et la fermeture.

Les indicateurs les plus suivis sont la marge, le carnet de commandes et le taux de transformation. Les axes d'amélioration prioritaires concernent quant à eux l'analyse commerciale, le pilotage de l'activité ainsi que la pose et le service après-vente. Les professionnels interrogés se montrent enfin globalement confiants quant à l'évolution de leur activité en 2026.

Les fabricants tournés vers la digitalisation

Le baromètre dresse également le profil des fabricants répondants. Ceux-ci réalisent majoritairement moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et font état d'une activité stable en 2025. Les devis sont le plus souvent établis par un service dédié, distinct des équipes commerciales, avec des délais d'envoi compris entre un et deux jours. Leur taux moyen de transformation s'établit également à 33 %.

Commeles installateurs-revendeurs, les fabricants déclarent utiliser l'intelligence artificielle pour des tâches d'assistance. Ils identifient comme principaux leviers de progrès l'optimisation des processus de vente, la réception et le traitement des commandes ainsi que la digitalisation de leur activité. Selon eux, les attentes prioritaires des revendeurs portent sur la qualité des produits, la relation commerciale, la gestion du service après-vente et le respect des délais de livraison. Là encore, les perspectives pour 2026 sont jugées plutôt favorables.

Des perspectives prudentes mais un moral qui résiste

Le baromètre met en évidence les difficultés auxquelles restent confrontées les entreprises du secteur. Parmi les installateurs-revendeurs interrogés, 54 % déclarent avoir réalisé moins de devis qu'en 2025, confirmant une tendance déjà observée lors de la précédente édition de l'étude.

Le sondage s'intéresse également à deux sujets qui occupent une place croissante dans les entreprises : la généralisation de la facturation électronique, dont les prochaines échéances sont fixées à septembre 2026 et septembre 2027, ainsi que l'intégration progressive de l'intelligence artificielle dans les processus de travail.

L'étude intervient dans un contexte toujours difficile pour le secteur, entre crise du neuf, ralentissement de la rénovation et incertitudes liées à l'évolution de certains dispositifs d'aide, dont MaPrimeRénov'. Le baromètre cherche ainsi à mesurer l'impact de cet environnement économique sur l'activité des professionnels de la menuiserie, du store et de la fermeture.

Malgré ces incertitudes, les répondants affichent une certaine confiance pour l'année à venir. Selon l'étude, 54 % des installateurs-revendeurs et 53 % des fabricants se déclarent optimistes quant à l'évolution de leur activité en 2026.