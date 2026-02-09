L'UFME demande une rénovation massive sur les premiers double vitrage
Publié le 09 février 2026 à 14h15, mis à jour le 19 février 2026 à 12h31, par Raphaël Barrou
Près d'un tiers des logements du parc résidentiel français (individuel et collectif) serait équipé de fenêtres équipées de double vitrage de première génération.
Le chiffre est avancé par l'Union des fabricants de menuiserie (UFME), citant une étude de TBC Innovations, réalisée en 2025.
Selon l'UFME, ces menuiseries sont pour la plupart installées avant les années 2000. Elles possèdent des coefficients thermiques Uw compris entre 3 et 4,5W/m2. Des performances que le syndicat juge insuffisantes en matière de confort d'été et d'hiver.
L'UFME demande une évolution des critères pour les aides publiques
L'UFME appelle ainsi à une accélération de leur remplacement « afin d'accompagner la massification de la rénovation énergétique des logements et de répondre avec engagement aux enjeux environnementaux de la France ».
Afin de favoriser cette rénovation, elle demande « l'évolution des critères d'éligibilité des aides publiques (MaPrimeRénov', CEE...) dédiées aux travaux de rénovation ».
L'UFME a porté ces revendications avec son adhérent Velux, la Chambre syndicale des fabricants de verre plat (CSFVP) et l'Union des transformateurs de verre plat (UDTVP) dans le cadre d'un webinaire mi-janvier, qui avait réuni près de 80 entreprises.
