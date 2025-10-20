Menuiserie : ELCIA publie son premier baromètre de la gestion d'entreprise
Publié le 20 octobre 2025, mis à jour le 20 octobre 2025 à 15h47, par Batiweb Rédaction
Dans un contexte économique incertain, les gérants d'entreprises de menuiserie, store et fermeture cherchent des repères. Pour la première fois, le groupe ELCIA publie un baromètre national basé sur les réponses de 458 dirigeants interrogés à l'été 2025. L'étude dresse un état des lieux des pratiques de gestion, des priorités et des inquiétudes des installateurs-revendeurs.
Des devis rapides mais une concurrence féroce
Premier constat : la réactivité reste essentielle. Près de 59 % des gérants déclarent envoyer un devis en moins de 48 heures, et il faut en moyenne deux rendez-vous et une relance pour obtenir une signature. Le taux de transformation plafonne à 33 %, preuve d'une forte mise en concurrence des offres, les clients comparent généralement trois devis avant de se décider.
Les critères les plus déterminants pour les particuliers restent le prix, la qualité des produits et le délai de réalisation des travaux, reléguant l'origine de fabrication au second plan. Côté prospection, le bouche-à-oreille demeure le canal numéro un, devant les sites internet et les réseaux sociaux.
Rentabilité et avenir incertain
En matière de gestion, la marge, le carnet de commandes et le taux de transformation sont les trois indicateurs jugés prioritaires. Les dirigeants identifient aussi trois process à améliorer : l’analyse de l’activité, la performance commerciale et l’organisation de la pose.
Si plus de 75 % des répondants affirment avoir un chiffre d’affaires stable ou en hausse en 2024, près d’un dirigeant sur deux se dit inquiet pour l’avenir. Leur premier défi pour 2026 : trouver de nouveaux clients. D’autres enjeux émergent, comme la diversification de l’offre, la formation des équipes et l’équipement en nouveaux logiciels.
« Les acteurs de la menuiserie, du store et de la fermeture sont demandeurs de données sur leur marché. Ce baromètre apporte des points de comparaison et des axes de développement pour tous les acteurs du secteur », souligne Fabrice Guérin, directeur Marketing, Communication et RSE du Groupe ELCIA.
Avec cette initiative, ELCIA entend apporter un éclairage régulier sur la réalité quotidienne des TPE et PME du secteur, tout en confirmant son rôle d’observateur privilégié d’un marché en pleine mutation.
Par Jérémy Leduc
