Selon le baromètre des risques d’Allianz, les cyberattaques dominent les inquiétudes des entreprises, l’IA enregistrant la plus forte progression.

Omniprésentes dans l’actualité en 2025, les cyberattaques demeurent en 2026 la principale source d’inquiétude pour les entreprises à l’échelle mondiale selon le baromètre des risques d’Allianz, l’étude annuelle réalisée par Allianz Commercial qui dresse le classement des menaces majeures auxquelles les entreprises se préparent pour l’année à venir.

Le risque cyber domine le classement mondial pour la cinquième année consécutive, atteignant un niveau record avec 42 % des réponses. Il s’impose comme la première préoccupation des entreprises dans toutes les régions du monde. Cette position reflète une dépendance accrue au numérique, dans un contexte de menaces cyber, de tensions géopolitiques et d’évolutions réglementaires rapides.

« Les risques cyber ne cessent d’évoluer », affirme Michael Bruch, directeur mondial des services de conseil en risques chez Allianz Commercial. « Les organisations sont de plus en plus dépendantes de fournisseurs tiers en matière de données et de services essentiels, alors quel’IA amplifie les menaces, augmente la surface d’attaque et aggrave les vulnérabilités.»

L'IA, un outil stratégique mais source de risque

D’après le baromètre des risques d’Allianz, l’intelligence artificielle s’impose désormais parmi les premières sources d’inquiétude des entreprises à l’échelle mondiale. Elle bondit de la 10ᵉ place en 2025 à la 2ᵉ en 2026, avec 32 % des réponses, signant la progression la plus marquante de l’année. Selon les auteurs de l’étude, « face à son adoption accélérée et à son intégration dans les activités essentielles, les répondants s’attendent à une intensification des risques, notamment en matière de responsabilité. »

« Les entreprises considèrent de plus en plus l’IA comme un puissant outil stratégique, mais aussi comme une source complexe de risques opérationnels, juridiques et réputationnels », observe Ludovic Soubran, directeur des investissements et chef économiste chez Allianz. « Alors qu’un plus grand nombre d’entreprises prévoient de se développer en 2026, elles devront faire face à des problèmes croissants de fiabilité des systèmes, de qualité des données, d’intégration informatique et de pénurie des personnels qualifiés. Parallèlement, de nouveaux risques apparaissent en matière de responsabilité, liés à la prise de décisions automatisée, aux modèles biaisés ou discriminatoires, à l’abus de propriété intellectuelle et à l’incertitude quant à la responsabilité en cas de dommages découlant de résultats générés par l’IA. »

En France, parmi les entreprises ayant répondu à l’enquête, les incidents cyber demeurent le premier risque cité. Ils sont suivis par les catastrophes naturelles, puis par les incendies et explosions. L’intelligence artificielle, classée en 8ᵉ position, et les évolutions macroéconomiques, au 10ᵉ rang, font leur entrée dans le top 10 des risques. Les répondants se déclarent également préoccupés par les interruptions d’activité, les risques politiques et le changement climatique, classés respectivement aux 4ᵉ, 5ᵉ et 6ᵉ rangs, chacun recueillant plus de 20 % des réponses.

Par Nils Buchsbaum