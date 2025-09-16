ConnexionS'abonner
Chutes de production : Atlantem s'outille avec l'intelligence artificielle

Numérique - BIM
Par Virginie Kroun
Publié le 16 septembre 2025
Mis à jour le 16 septembre 2025 à 12h20
À travers un partenariat avec Reeverse Systems, le fabricant de menuiseries Atlantem veut faire rimer process industriel et intelligence artificielle. En résulte son projet Material Management System (MMS 4.0), un outil pour limiter ses chutes de production.
Le logiciel Material Management System (MMS 4.0) - ©Atlantem/Reeverse Systems
Le logiciel Material Management System (MMS 4.0) - ©Atlantem/Reeverse Systems

Optimiser la gestion des ressources et planifier leur utilisation : tels sont les enjeux du projet Material Management System (MMS 4.0). Ce dernier est le fruit d’une collaboration entre le fabricant de menuiseries Atlantem et Reeverse Systems, spécialiste des solutions technologiques. 

Trois ans de R&D et deux brevets plus tard, le MMS 4.0 permet d’intégrer l’intelligence artificielle sur les sites de production d’Atlantem, dont celui de Saint-Sauveur (Haute-Garonne). L'objectif : caractériser les chutes de production dès la prise de commande. 

36 000 découpes analysées en 45 secondes

 

« La meilleure chute est celle qu’on ne fait pas, ou celle que l’on réutilise », affirme Sandrine Mollé, fondatrice et présidente de Reeverse Systems.

« Nous sommes convaincus que l'industrie 4.0 et l'économie circulaire sont des leviers essentiels pour construire un avenir industriel durable et performant », abonde Richard Marchant, directeur général d’Atlantem.

Via l’IA, le système est capable de passer en revue 36 000 découpes en 45 secondes. Il arrive ainsi à identifier les chutes réutilisables et scénarios de planification des lots.

En recourant à ce logiciel, Atlantem vise 5 % d’aluminium économisé et espère avancer dans sa décarbonation.

 

