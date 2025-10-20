ConnexionS'abonner
Fermer

Électricien : Pascal Toggenburger réélu président de la FFIE

Partager l'article
Nomination

Publié le 20 octobre 2025, mis à jour le 20 octobre 2025 à 17h07, par Virginie Kroun

Pascal Toggenburger est réélu à la présidence de la FFIE, organisation représentante du métier d'électricien. Un nouveau mandat axé sur les évolutions technologiques, avec un sujet phare : l'intelligence artificielle.
Pascal Toggenburger - ©Studio Cui-Cui
Pascal Toggenburger - ©Studio Cui-Cui

Nous l’avions interrogé octobre 2024 pour notre dossier webzine sur la qualification des électriciens. Nous retrouvons Pascal Toggenburger un an plus tard réelu président de la Fédération française des intégrateurs électriciens (FFIE), rattachée à la Fédération française du bâtiment (FFB). 

Une reconduction qui s’est tenue lors d’une Assemblée générale, le 2 octobre dernier. 

Le nouveau mandat de M. Toggenburger sera comme le précédent : placé sous le signe des mutations technologiques, impliquant directement le métier d’électricien.

L’IA, sujet phare de ce nouveau mandat

 

Le futur de la FFIE s’inscrira dans des dossiers déjà abordés : les Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) ; le photovoltaïque et l’autoconsommation comme la silver économie et autres solutions pour le bien vieillir chez soi

Mais surtout, il sera tourné vers l’intelligence artificielle (IA), qui « n’est plus un sujet de demain : elle transforme dès aujourd’hui nos pratiques, nos outils, et notre manière de concevoir les installations électriques » selon Pascal Toggenburger. 

« Il est impératif que notre profession s’approprie ces innovations pour rester au coeur des enjeux énergétiques, environnementaux et sociétaux», insiste le président de la FFIE.

« Ce nouveau mandat de trois ans s’accompagnera d’actions concrètes pour former, informer et soutenir les adhérents dans cette transition, tout en continuant de valoriser les savoir-faire de la profession », souligne la fédération. 

Par Virginie Kroun
 

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.