Pascal Toggenburger est réélu à la présidence de la FFIE, organisation représentante du métier d'électricien. Un nouveau mandat axé sur les évolutions technologiques, avec un sujet phare : l'intelligence artificielle.

Nous l’avions interrogé octobre 2024 pour notre dossier webzine sur la qualification des électriciens. Nous retrouvons Pascal Toggenburger un an plus tard réelu président de la Fédération française des intégrateurs électriciens (FFIE), rattachée à la Fédération française du bâtiment (FFB).

Une reconduction qui s’est tenue lors d’une Assemblée générale, le 2 octobre dernier.

Le nouveau mandat de M. Toggenburger sera comme le précédent : placé sous le signe des mutations technologiques, impliquant directement le métier d’électricien.

L’IA, sujet phare de ce nouveau mandat

Le futur de la FFIE s’inscrira dans des dossiers déjà abordés : les Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) ; le photovoltaïque et l’autoconsommation comme la silver économie et autres solutions pour le bien vieillir chez soi.

Mais surtout, il sera tourné vers l’intelligence artificielle (IA), qui « n’est plus un sujet de demain : elle transforme dès aujourd’hui nos pratiques, nos outils, et notre manière de concevoir les installations électriques » selon Pascal Toggenburger.

« Il est impératif que notre profession s’approprie ces innovations pour rester au coeur des enjeux énergétiques, environnementaux et sociétaux», insiste le président de la FFIE.

« Ce nouveau mandat de trois ans s’accompagnera d’actions concrètes pour former, informer et soutenir les adhérents dans cette transition, tout en continuant de valoriser les savoir-faire de la profession », souligne la fédération.

Par Virginie Kroun

