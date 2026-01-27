Une maison neuve classée A divise par quatre la facture d’électricité par rapport à une habitation ancienne notée D, selon une étude Domexpo-AET Loriot. Sur 25 ans, l’écart peut atteindre 90 000 €, soulignant l’impact direct de la performance énergétique sur le pouvoir d’achat.

Une maison neuve, avec les exigences de performance énergétiques actuelles. Une étude révélée par Domexpo, réalisée par AET Loriot, compare les coûts que représentent l'énergie dans deux maisons de 100m2 utilisant l'électricité. La première est une maison neuve classée A au Diagnostic de Performance Énergétique (DPE). La seconde est une maison plus ancienne, classée D.

Quatre fois moins de consommation d'énergie

La maison neuve consomme 50 kWhEP/m²/an, contre 220 kWhEP/m²/an pour la maison ancienne dont le DPE est de niveau D, soit plus de quatre fois plus. En tout, cela représente 2 380 kWh pour la maison neuve et 10 476 kWh pour la maison ancienne.

Ainsi, la facture d’énergie annuelle est de 697 € dans la maison neuve, contre 2 324 € dans la maison ancienne, selon les auteurs de l'étude. Soit « une économie immédiate de 1 627 € par an ». Pour un ménage énergivore, la différence est encore plus marquée : 860 € pour la maison neuve contre 3 041 € pour la maison ancienne, soit 2 180 € d’économies par an.

Jusqu'à 90 000 € d'économies sur 25 ans

Dans l'hypothèse d'une augmentation de 4 % du prix de l'énergie par an, l'étude projette près de 90 000 € d'économie sur 25 ans avec le premier logement comparé au second pour une consommation élevée. Pour une consommation faible, les économies atteindraient 67 000 €.

Pour Domexpo, ces chiffres prouvent que la performance énergétique est « un véritable levier pour protéger le pouvoir d’achat des familles et anticiper la hausse des coûts énergétiques, tout en améliorant le confort de vie au quotidien ».

Pour rappel, les logements classés G ne peuvent plus être loués depuis le 1er janvier 2025. Une interdiction qui concernera les habitations classées F en 2028, puis celles classées E en 2034.

Par Raphaël Barrou