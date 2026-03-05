Syntec-Ingénierie publie un livre blanc pour les élus avant les municipales 2026
Publié le 05 mars 2026 à 16h20, mis à jour le 06 mars 2026 à 17h04, par Nils Buchsbaum
À quelques jours des élections municipales 2026, Syntec-Ingénierie publie un livre blanc, « Un autre monde est atteignable », pour accompagner les élus et acteurs locaux dans la transformation de leurs territoires confrontés à des défis majeurs tels que l'urgence climatique, la transition énergétique, l'évolution des mobilités ou encore les infrastructures vieillissantes.
Selon Syntec-Ingénierie, l’ingénierie constitue un levier essentiel de l’action publique locale, elle permet « par son expertise fondée sur la science et la connaissance fine du terrain, d’objectiver les décisions, d'anticiper les risques, de sécuriser les projets et de traduire les orientations politiques en réalisations tangibles ».
Les acteurs de l’ingénierie peuvent ainsi intervenir à de nombreuses étapes des projets territoriaux, qu’il s’agisse de concevoir des bâtiments plus sobres, de moderniser les infrastructures, d’adapter les systèmes de mobilité, de soutenir la réindustrialisation des territoires ou encore de répondre aux enjeux d’adaptation au changement climatique.
Des recommandations concrètes pour les villes
Le livre blanc s’articule autour de cinq axes :
• bâtir la ville avec sobriété et résilience ;
• adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et urbains ;
• développer des mobilités durables et fluides ;
• promouvoir une ville productive et durable ;
• concevoir une ville apaisée et sûre.
« L’ambition est claire : partir du réel, des difficultés concrètes rencontrées par les collectivités, pour proposer des solutions éprouvées, transposables et durables », a déclaré Michel Kahan, président de Syntec-Ingénierie.
Le livre blanc est disponible en téléchargement libre sur le site de Syntec-Ingénierie.
