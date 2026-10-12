(Vidéo) Paris Builders Show : politique, innovations, IA… le bilan de Jean-Philippe Guillon
Lors du quatrième et dernier jour du Paris Builders Show, Jean-Philippe Guillon, son directeur, est revenu sur les principaux temps forts du salon, entre la tenue d’un grand oral politique en présence de Gabriel Attal, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, et la venue de Bruno Retailleau le lendemain, mais aussi la soirée de networking international et le lancement du « Builders Club ».
Le grand oral politique a notamment été l’occasion pour les présidents des principales fédérations (CAPEB, FFB et Uniclima) d’aborder les grands enjeux du bâtiment et du logement avec les candidats à l’élection présidentielle.
Autres sujets abordés : les innovations, avec un nouveau record présenté lors des Awards de l’Innovation, ou encore l’intelligence artificielle, perçue par Jean-Philippe Guillon comme une opportunité plus qu’une menace pour les métiers du bâtiment alors que « 7 des 10 métiers les moins menacés par l’IA sont dans le bâtiment », selon lui.
L’interview vidéo complète est disponible ci-dessous.
Propos recueillis par Claire Lemonnier
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