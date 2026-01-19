Podcast
Laurent Beaugiraud élu président du Pôle Habitat FFB

Nomination

Publié le 19 janvier 2026, mis à jour le 19 janvier 2026 à 16h40, par Nils Buchsbaum

Élu le 15 janvier 2026, Laurent Beaugiraud prendra ses fonctions le 2 avril à la tête du Pôle Habitat FFB, succédant à Grégory Monod.
Laurent Beaugiraud (à droite) succédera à Grégory Monod à la présidence du Pôle Habitat de la FFB à compter du 2 avril 2026.© Pôle Habitat FFB
Laurent Beaugiraud a été élu président du Pôle Habitat FFB lors du conseil d’administration du 15 janvier 2026. Il prendra officiellement ses fonctions le jeudi 2 avril, à l’issue de la prochaine assemblée générale de l'organisation représentative de la construction immobilière privée en France, qui rassemble plus de 1 000 entreprises et 1 500 opérateurs. Il succède à Grégory Monod, en poste depuis 2019.

Âgé de 53 ans, Laurent Beaugiraud préside depuis 2002 le groupe Soleil, une entreprise de 65 collaborateurs implantée à Valence (Drôme). Acteur reconnu du secteur, le groupe intervient aussi bien dans la construction de maisons individuelles que dans la promotion immobilière, l’aménagement foncier et la rénovation globale, tout en couvrant plusieurs corps de métier du bâtiment, de la charpente-couverture à l’électricité, en passant par la plomberie-sanitaire.

Engagé de longue date au sein du Pôle Habitat FFB

 

Engagé de longue date au sein de l’organisation, Laurent Beaugiraud est membre du Bureau national depuis 2019 et préside la commission Formation et Développement des compétences du Pôle Habitat FFB.

À l’issue de son élection, il a salué « la confiance » accordée par les administrateurs et affirmé vouloir exercer son mandat « avec lucidité, engagement et sens du service », au bénéfice du collectif et de l’équilibre des métiers. « Ensemble et unis, le Pôle Habitat FFB restera une force de propositions et une voix responsable pour faire gagner le logement en France et défendre le développement de ses entreprises adhérentes », a-t-il déclaré.

 

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb.

