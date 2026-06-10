Rubans du Patrimoine 2026 : les six lauréats dévoilés
Pour sa 32e édition, le concours des Rubans du Patrimoine a désigné ses lauréats. Organisé en partenariat avec l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, la Fédération Française du Bâtiment, la Fondation du patrimoine, la Fédération nationale des Caisses d'Epargne et le Groupement français des entreprises de restauration de Monuments Historiques, ce concours récompense chaque année des collectivités ayant conduit des projets exemplaires de rénovation et de mise en valeur de leur patrimoine bâti.
Cette année, 93 dossiers éligibles ont été reçus. Le jury national en a étudié 17, issus des sélections régionales, avant d'attribuer six prix nationaux.
Les projets sont évalués selon plusieurs critères : intérêt et valeur du patrimoine, cohérence esthétique et architecturale, qualité des matériaux et de la mise en œuvre, retombées sociales, économiques, culturelles, environnementales et touristiques, mais aussi audace de l'opération et mobilisation populaire.
Un nouveau prix dédié à l'environnement
Les partenaires du concours ont introduit cette année un nouveau prix national, le prix « dynamisme environnemental », destiné à récompenser un projet ayant particulièrement intégré des enjeux environnementaux : biodiversité, matériaux locaux ou biosourcés, efficacité énergétique.
Le palmarès 2026
Le jury national a attribué six prix :
- Prix national, communes et intercommunalités de moins de 3 500 habitants — Albepierre-Bredons (Cantal), pour la restauration de l'église de Bredons
- Prix national, communes et intercommunalités entre 3 500 et 20 000 habitants — Saint-Pierre-en-Auge (Calvados), pour la restauration de l'aile sud de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives et sa requalification en cinéma
- Prix national, communes et intercommunalités de plus de 20 000 habitants — Nouméa (Nouvelle-Calédonie), pour la réhabilitation de l'immeuble « La France Australe »
Les trois prix spéciaux qui complètent le palmarès :
- Prix spécial du jury — Vanves (Hauts-de-Seine), pour la restauration des glacières et de la chapelle du parc Pic
- Prix « dynamisme territorial » — Romans-sur-Isère (Drôme), pour la restauration de la maison du Mouton
- Prix « dynamisme environnemental » — Baugé-en-Anjou (Maine-et-Loire), pour la réhabilitation de l'ancien tribunal de grande instance en Maison du Citoyen Connecté
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