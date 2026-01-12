NORDBAT 2026 : le futur du bâtiment se construit à Lille

Les incontournables de NORDBAT 2026

Un programme de conférences au cœur des enjeux du bâtiment

Au centre du salon, l’Espace Forum NORDBAT 2026 accueillera un programme riche de conférences, tables rondes et remises de prix, autour des grandes thématiques du secteur : innovation, transition écologique, emploi et évolutions réglementaires.

Associé à cet espace, le Pavillon des Architectes, animé par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et l’Union des Architectes 59/62, sera le lieu de rencontre privilégié des architectes, prescripteurs et partenaires du territoire.

Concours des Meilleures Innovations NORDBAT 2026

Temps fort du salon, le Concours des Meilleures Innovations NORDBAT valorise les produits et solutions les plus remarquables présentés par les exposants.

Les critères de sélection portent notamment sur :

l’innovation technologique,

la facilité d’usage et d’entretien,

la qualité environnementale et la performance durable.

Situé à l’entrée du salon dans un espace dédié, ce concours met en lumière les tendances et solutions qui façonnent le bâtiment de demain.

Séquences Sourcing : Rencontre avec les bailleurs sociaux

Nouveauté NORDBAT 2026 : en partenariat avec l’URH Hauts-de-France, le salon propose des séquences de sourcing dédiées aux bailleurs sociaux.

Les visiteurs pourront :

rencontrer les bailleurs sociaux de la région,

découvrir leurs programmes d’investissements et projets à venir,

échanger directement avec ces maîtres d’ouvrage majeurs du territoire.

Une opportunité unique pour anticiper les futurs chantiers en Hauts-de-France.

Espace Employeurs & Recrutement : attirer les talents du bâtiment

Autre grande nouveauté de NORDBAT 2026, l’Espace Employeurs Recrutement sera entièrement dédié à l’emploi et aux compétences dans le bâtiment.

En partenariat avec France Travail Pro et l’APEC, cet espace proposera :

des solutions concrètes pour attirer, former et recruter,

un accompagnement personnalisé pour les entreprises du secteur.

À l’issue du salon, un Job Dating en ligne sera organisé par France Travail Pro afin de mettre en relation les postes à pourvoir identifiés pendant NORDBAT 2026 et les candidats.

Espace Animations : le concours « Bât Battle »

Parmi les animations phares, le concours “Bât Battle” promet d’être l’un des moments les plus spectaculaires du salon.

Ce défi créatif met à l’honneur les jeunes talents du bâtiment, invités à concevoir et réaliser un objet original inspiré des grands maîtres de l’architecture.

En équipe, les participants devront démontrer :

leur créativité,

leur audace,

leur savoir-faire technique, en passant de l’idée à la réalisation concrète.

NORDBAT 2026 : un rendez-vous à inscrire dès maintenant dans votre agenda

NORDBAT 2026 s’impose comme le salon de référence du bâtiment dans les Hauts-de-France, réunissant innovation, emploi, architecture et solutions durables.

