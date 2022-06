Ce jeudi matin, le groupe Vaillant, spécialisé dans les solutions de chauffage, présentait son bilan 2021 et son programme pour Interclima 2022. Nombreuses innovations seront à l’honneur lors du salon, de la PAC à la condensation, de la marque Saunier Duval à Vaillant, avec un penchant pour les services dédiés aux plombiers-chauffagistes.

« Tous nos marchés étaient en croissance l’année dernière, il n’y a pas un pays d’Europe où il n’y avait pas une croissance forte l’année dernière (…) Et on est leaders ou co-leader dans 15 des pays européens, on a eu une croissance à deux chiffres dans tous les pays », a commencé le directeur général France du groupe Vaillant, spécialiste du chauffage domestique, lors d’une conférence de presse ce jeudi matin.

Pour preuve, à l’échelle européenne, le groupe Vaillant a atteint, durant l’année 2022, les 3,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Soit une hausse de 25 % par rapport à l’année 2020 - alors minée par la crise sanitaire et les pénuries de matières premières -, pour 2,5 millions d’appareils de chauffage et 1 million d’appareils produisant de l’eau chaude vendus.

« L’année dernière on a vu que dans les pays européens on avait un double effet », explique Régis Luttenauer. En résumé, le fabricant a pu tirer profit « des subventions, des aides ou des communications étatiques sur la transition écologique, qui ont rencontré un vrai pouvoir d’achat, parce que durant la période Covid tout le monde a épargné », détaille-t-il.

Ragaillardi par ce bilan 2021, le fabricant a élargi son nombre de collaborateurs dans le monde, passant de 12 000 à 16 000 (+23 % par rapport à 2019). Le groupe a également investi 300 millions d’euros dans le développement de son activité pompe à chaleur (+50 %). Ce qui n’est guère étonnant, quand on sait qu’en France, la PAC séduit nombre de ménages et est valorisée par les pouvoirs publics, en neuf comme en rénovation.

C’est ainsi que la PAC et autres nouvelles solutions de chauffage s’illustreront au stand du groupe Vaillant, lors du prochain salon Interclima, un des salons du Mondial du Bâtiment, organisé en octobre 2022 à Porte de Versailles (75).

Saunier Duval mise sur la connectivité de ses systèmes PAC et à condensation

Saunier Duval, marque du groupe Vaillant, est connue pour sa large gamme de PAC (monobloc et bibloc, de la moyenne à la haute température), conçues pour différentes configurations (neuf, rénovation, individuel ou collectif). Vaillant Group Académie a même enrichi en 2021 ses formations dédiées, faisant exploser le nombre d’heures de cours dispensés (+60 % par rapport à 2019).

Mais l’une des ambitions que compte bien afficher Saunier Duval sur le prochain salon Interclima, c’est celle d’affirmer sa place sur le marché de la condensation. La gamme Fit, présentée en avant-première d’Interclima 2019 allait et continue d’aller dans ce sens, via la sortie, fin 2022, de deux nouvelles chaudières : la ThemaFast Condens et la ThemaFast H-Condens.

Leurs points communs ? D’abord, les deux chaudières à condensation intègrent la technologie AquaFast de micro-accumulation, permettant un maintien de la température de l’échangeur à plaque. Ainsi, l’eau chaude est disponible immédiatement lors d’un puisage, son débit allant jusqu’à 17 litres par minute. Les deux solutions sont également dotées de la technologie H-Condens, pour une fonction condensation sur le chauffage et l’eau chaude sanitaire (+8 % de rendement et 90 % d’efficacité énergétique).

Sans compter d’autres fonctionnalités, dont la technologie FlameFit, celle Clic-Express pour un raccordement simplifié des boîtiers radio et connectivité, et un bouton ON/OFF intégré pour sécuriser la maintenance.

Pour rappel, la gamme Fit de Saunier Duval propose divers modèles correspondant à différents usages : micro-accumulation, mini-accumulation, accumulation dynamique… Des modèles peuvent être adaptés aux petits conduits individuels (50 mm) voire plus grands pour la rénovation (de plus de 10 m), en passant par des conduits de type 3CEp en neuf. Le tout pour une puissance oscillant de 10 kW en chauffage seul à 36 kW pour un modèle mixte. Les chaudières à condensation de la gamme Fit ont été également pensées pour optimiser la combustion du gaz vert (biométhane, biogaz, 20 % hydrogène, etc.), via la technologie complémentaire FlameFit.



Saunier Duval compte d’ailleurs valoriser la connectivité lors de l’Award de l’Innovation d’Interclima 2022. Déjà présente dans ses chaudières à condensation, la connectivité s’invite dans les solutions PAC de la marque, avec MiGo Link. La passerelle a pour but de connecter un générateur Saunier Duval et offrir des services exclusifs.

Le particulier peut notamment, via l’application, créer ses plages horaires et relier MiGo Link à des assistants vocaux (Alexa, Google Home, Apple...) L’installateur dispose quant à lui de la technologie clic-express pour un raccordement rapide de la passerelle, et paramétrer facilement – et sans Wi-Fi - en scannant le produit via Apple Home Kit.

L’accompagnement des installateurs, cheval de bataille de Vaillant

S’il y a bien un domaine dans lequel la marque Vaillant est fière d’avoir investi, c’est la pompe à chaleur compatible au R290, fluide frigorigène naturel dont le pouvoir de réchauffement global est seulement de 3. Son déploiement au sein des produits Vaillant, lancé en 2019, semble avoir porté ses fruits, car 50 000 PAC aroTHERM - adaptées au R290 - ont été installées en Europe.

Vaillant a dédié cette solution à différents usages - notamment en remplacement de chaudière fioul - et modèles (hybride, en cascade, en logement collectif neuf ou rénové). Commercialisée en chauffage seul ou en double service (ECS intégrée ou déportée), l’aroTHERM peut atteindre une température de départ jusqu’à 75 °C en partant de 0 °C en extérieur. Son unité extérieure peut aller également jusqu’à une performance sonore de seulement 32 dB(A) à 5 mètres.

D’où la décision de Vaillant de mettre en valeur la PAC lors du salon Interclima, tout comme sa gamme ecoTEC ioniDETECT, chaudières à combustion aptes à l’utilisation des gaz verts. La capacité du modèle à accueillir jusqu’à 20 % d’hydrogène sera ainsi certifié d’ici la fin du second semestre 2022. Toutefois, la conversion à 100 % d’hydrogène n’est pas pour maintenant, car des installations sont encore en cours de test en Angleterre et en Hollande.

Cela n’empêche pas Vaillant de faire le plein de services associés, à l’approche d’Interclima 2022. La marque compte notamment accompagner les plombiers-chauffagistes et les climaticiens à chaque étape de leur métier : business (équipe avant-vente, visibilité), assistance (installation ou après-vente avec des outils dédiés), formation (parcours métiers et produits) et fidélisation (club Excellio).

Deux solutions d’accompagnement se distingueront égalment lors des Awards de l’Innovation du salon Interclima. D’abord myVAILLANT pro, système SAV de résolutions de pannes sur le parc de générateurs connectés. L’outil propose d’autres service comme la prédiction d’un manque d’eau 7 jours à l’avance, le diagnostic à distance en cas de détection de panne ou bien la gestion des programmes horaires planifiés par le particulier.

Vient ensuite l’application de réalité augmentée showPOINT. Elle permet au pombier-chauffagiste de guider le choix du client parmi les diverses PAC de la marque, qu’elles soient aérothermiques (aroTHERM plus, aroTHERM Split, aroTHERM) ou géothermiques (flexoCOMPACT exclusive et flexoTHERM exclusive). Grâce à la réalité augmentée, le professionnel peut projeter l’installation dans un environnement (maison, buanderie, jardin…), simuler la performance sonore des modèles ou expliquer leur fonctionnement via des vidéos.

Virginie Kroun

Photo de Une : V.K