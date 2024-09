WorldSkills 2024 : Point.P s’implique toujours plus auprès de la jeune génération

Point.P était de nouveau présent pour l’édition 2024 des WorldSkills. En plus de sa participation à la finale mondiale et d’être devenu sponsor. Or, la marque, qui appartient à Saint-Gobain, en a profité pour renforcer son engagement auprès des jeunes.

Point.P n’en est pas à sa première édition des WorldSkills. Partenaire engagé de l'événement depuis 2018, l’enseigne a profité de cette nouvelle édition qui s'est déroulé à Lyon pour renforcer son engagement auprès des artisans de demain.

Pour faire des métiers de la construction des métiers prisés, Point.P met un point d’honneur à accompagner de manière pérenne la nouvelle génération d’artisans, de valoriser leur savoir-faire et de rendre plus attractifs les métiers du bâtiment.

Opération séduction

Pendant les cinq jours de compétition, de nombreux jeunes ont déambulé entre les différents stands. Un public très majoritairement scolaire, que Point.P s’est efforcé de séduire grâce à son partenariat avec les WorldSkills. L’idée étant de donner envie aux nouvelles générations de rejoindre le secteur de la construction.

« Il faut que les jeunes s’intéressent davantage aux métiers de la construction et qu’ils en aient une meilleure compréhension. Il faut que l’on participe à augmenter la notoriété et la perception positive que peuvent avoir les jeunes de ces carrières-là », ambitionne Frédéric Moysan, directeur déploiement RSE de Point.P.

Dans le cadre de cette 47ème Compétition Mondiale des WorldSkills, les métiers du secteur de la construction ont occupé une place prépondérante. Sur les 60 métiers en compétition, 14 étaient issus du milieu de la construction. « Cela souligne l’importance de ce secteur dans l’économie mondiale », relève Frédéric Moysan.

Pour que tout ce petit monde puisse concourir correctement, les matériaux étaient indispensables. Point.P a fourni pour cela la plupart des ressources nécessaires au bon déroulement de la compétition. « On fournit 80 à 90 % des matériaux utilisés lors du concours, soit plus de 700 produits différents », explique ce dernier.

Faire de l’économie circulaire un automatisme

Pendant les WorldSkills, cet engagement auprès des jeunes ne s’est pas traduit uniquement par de l’approvisionnement en matériaux. Point.P a également cherché à sensibiliser sur la gestion des déchets produits par les artisans en herbe.

« La génération actuelle est la première qui va devoir trier les déchets de chantier. Avant la loi AGEC, les artisans n'étaient pas sensibilisés au défi de l’économie circulaire. Aujourd’hui, on a plus le droit au gâchis. Il faut que nos déchets repartent dans des filières pour ensuite être revalorisés. C’est quelque chose de tout nouveau. Il faut marteler ces messages-là pour que les jeunes assimilent cette dynamique nouvelle, car ils n’appréhenderont par les chantiers de la même manière que le faisaient leurs aînés », signale Frédéric Moysan.

Former les artisans de demain et les accompagner dans la vie active

Les WorldSkills Lyon 2024 ont aussi été l’occasion pour Point.P de présenter l’École des bâtisseurs, l’un des programmes des Écoles de la Construction Durable de Saint-Gobain. Lancé en 2022, ce programme a pour objectif de former la jeune génération au métier de maçon et à la construction durable. Une initiative bienvenue, à l’heure où certaines entreprises tournent au ralenti, faute de main-d’œuvre suffisante.

En partenariat avec 11 CFA sur tout le territoire, l’École des bâtisseurs permet aux jeunes d’assimiler tout le cursus classique défini par le ministère du Travail, auquel le programme ajoute différents modules spécifiques sur la construction durable, comme par exemple l’économie circulaire, les nouveaux modes constructifs ou encore l’efficacité énergétique.

« Les jeunes apprentis de l'École des bâtisseurs bénéficient d'une formation enrichie. Ils arrivent dans leur entreprise en étant davantage ouvert aux nouveaux matériaux et en ayant expérimenté des choses qui complètent le parcours classique du titre professionnel maçon. Ce sont des jeunes dont on souhaite qu'ils aient plus de valeur sur le marché du travail », souligne M. Moysan.

L’accompagnement ne s’arrête pas là. Point.P va proposer à ses clients professionnels de prendre en apprentissage les jeunes élèves de l'École des bâtisseurs. Cette rencontre entre les jeunes et les entreprises est visiblement une réussite, puisque depuis 2022, l’École des bâtisseurs a ouvert 15 classes et a permis de former et de recruter plus de 100 jeunes en apprentissage.

Une réussite dont se félicite également Frédéric Moysan, qui explique qu'après leur passage au sein de l’École des bâtisseurs, « 80 % des jeunes enchaînent dans la foulée en CDI, 15 % décident de continuer leur formation et une poignée d’entre eux se lancent dans la création de leur entreprise ».

Ces derniers se voient proposer par Point.P le cursus du Pack Jeune Artisan, qui consiste à soutenir les jeunes entrepreneurs qui viennent de se lancer dans la vie active. Il s’agit de les soutenir dans la création de leur entreprise, de les aider à faire face aux premiers mois, souvent décisifs dans la naissance d’une affaire. « On les soutient dans la gestion de leur finance, on les aide à se faire connaître etc. C’est une étape cruciale sur laquelle beaucoup se sont déjà cassé les dents. Notre rôle est de les aider à passer cette vague », explique le directeur du déploiement de la RSE chez Point.P.

Pour résumer : avec les WorldSkills « on doit essayer d’attirer les jeunes vers les métiers de la construction, leur faire comprendre que ce sont des métiers épanouissants, avec de vraies perspectives d’évolution et un rôle concret pour un habitat durable. L’École des bâtisseurs va nous permettre de former les artisans de demain au bénéfice de tout notre secteur d'activité, et le Pack Jeune Artisan de les accompagner pour que leur début professionnel soit une réussite et qu’ils puissent prospérer », conclut Frederic Moysan.

Propos recueillis par Jérémy Leduc

Photo de Une : Point.P