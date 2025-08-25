La domotique au service de la qualité de l’air intérieur

Alors que la qualité de l’air intérieur (QAI) devient une préoccupation croissante pour les particuliers, la domotique apparaît comme un levier pertinent pour la surveiller et l'améliorer. Airzone et Atlantic nous livrent leur vision sur ces solutions connectées au service du confort et de la santé des occupants.

Dans un contexte où les réglementations thermiques successives ont renforcé l’étanchéité des bâtiments, la question de la qualité de l’air intérieur (QAI) se pose avec une attention toute particulière.

L’air que l’on respire dans les logements peut être bien plus pollué que l’air extérieur, en raison de la concentration de composés organiques volatils (COV), de particules fines et de CO₂ générés par les occupants.

Pour les industriels interrogés, la domotique permet aujourd’hui d’apporter une réponse concrète à cette problématique en combinant capteurs, régulation intelligente et pilotage à distance.

« Les solutions connectées permettent d’adapter les débits de ventilation à l’usage réel des pièces, ce qui améliore à la fois le confort thermique et l’efficacité énergétique d’un logement », observe Frédéric Descours, responsable développement France chez Airzone.

Une régulation pièce par pièce pour optimiser les flux d'air

Pour améliorer la qualité de l’air intérieur, il faut, dans un premier temps, commencer par la mesurer. C’est dans ce but que Airzone a lancé son nouveau capteur AirQ Sensor.

Ce dernier permet un calcul 24h/24 et 7j/7 de l’indice de qualité de l'air intérieur pour un contrôle en continue. Le capteur mesure la concentration de CO₂ dans la pièce, ainsi que le taux de composés organiques volatiles totaux (TVOC) et les particules PM10 et PM2.5. La solution permet également une mesure précise de l’humidité relative.

Le capteur AirQ Sensor de Airzone

Pour l'industriel, la maîtrise de la qualité de l’air repose sur une logique de zonage. Le nouveau système plug & play Easyzone 25, qui intègre le AirQ Sensor, vise à réguler de manière précise la température et l’aération de chaque pièce grâce à des capteurs intégrés.

« Notre objectif est d'offrir un pilotage fin, en tenant compte non seulement de la température, mais aussi de la concentration en CO₂ et du taux d’humidité », souligne le responsable.

Pour les installateurs, cette approche veut apporter un gain de temps et une valorisation du travail. « L’électricien joue un rôle clé dans l’intégration du système et dans le suivi des données disponibles, ce qui lui permet d’anticiper les éventuelles anomalies et d’intervenir rapidement », rappelle le représentant d’Airzone.

En outre, la solution est compatible avec de nombreux protocoles de domotique et peut être pilotée depuis une application dédiée. Selon Airzone, la combinaison du zonage et du suivi en temps réel peut aller jusqu’à 30 % d’économies d’énergie par rapport à une installation classique.

Démocratiser les équipements connectés pour améliorer la QAI

Pour Atlantic, le combat est le même. L'industriel s'attache tout autant à l'amélioration de la QAI dans les bâtiments, mais opte pour une tout autre stratégie. Le groupe français veut dans un premier temps rendre la domotique accessible au plus grand nombre, en particulier aux artisans non spécialistes de la ventilation.

« Nous ne voulons pas seulement être un fabricant de VMC, mais un véritable fournisseur de qualité d’air intérieur », insiste Marie-Cécile Ricart, responsable marketing & communication secteur climatisation et ventilation chez Atlantic.

L’industriel propose des produits accompagnés de guides pratiques et de formations adaptées aux différents corps de métiers. Les modèles récents, comme la VMC Hygrogenius ou la gamme Primocosy, intègrent des capteurs de CO₂ et des fonctionnalités de pilotage à distance via des applications comme Cozytouch.

Kit VMC Hygrogenius

Atlantic met également l’accent sur la sensibilisation des usagers. À travers un simulateur interactif, disponible en ligne, les occupants peuvent visualiser rapidement les impacts de leurs habitudes sur la qualité de l’air intérieur et identifier les bonnes pratiques. « Ces outils contribuent à améliorer durablement les comportements au quotidien », observe Marie-Cécile Ricart.

La crise sanitaire, un accélérateur de prise de conscience

Aujourd'hui, la domotique liée à la qualité de l'air intérieur occupe de plus en plus de foyers, et la crise sanitaire liée au Covid-19 n'y est pas complètement étrangère. La pandémie a constitué un point de bascule dans la prise de conscience, tant chez les particuliers que chez les professionnels, de l’importance d’un air intérieur sain.

« Pendant les confinements, beaucoup d’occupants ont réalisé que l’air n’était pas toujours renouvelé correctement lorsque l'on passe de longues heures à l’intérieur », observe Frédéric Descours, qui évoque une « hausse notable des sollicitations » sur les solutions de suivi en temps réel.

Marie-Cécile Ricart confirme quant à elle que la pandémie a « accéléré la demande autour des systèmes connectés permettant de visualiser les niveaux de CO₂ ». Selon la responsable d'Atlantic, cette période a permis d’installer durablement les notions de prévention et de pilotage intelligent dans les habitudes, y compris chez les artisans.

Vers une domotique au service de la santé publique

La domotique apparaît donc aujourd’hui comme un outil structurant pour améliorer durablement la qualité de l’air intérieur dans les logements.

Grâce à des capteurs performants, des interfaces intuitives et une régulation dynamique, les différentes solutions proposées sur le marché répondent à des enjeux sanitaires, énergétiques et économiques.

Sans opposer les approches, les industriels rappellent que la réussite de ces dispositifs repose avant tout sur une collaboration étroite avec les installateurs et sur une bonne appropriation par les occupants.

Propos recueillis par Jérémy Leduc