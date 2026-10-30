Industrie : la production de chaudières électriques jusqu’à 1 400 kW s’accélère

Elle provoque une forte demande en PAC mais également en chaudières électriques de toutes puissances.

La société CHAROT a développé depuis le premier choc pétrolier de 1973, une large gamme de chaudières électriques

Pour augmenter notre capacité de production et faire face aux besoins, un investissement important a été réalisé sur le site de Sens en 2026.

Une extension de local comprenant deux postes de travail supplémentaires pour les chaudières MULTI-ELEC 2 jusqu’à 1400 kW et 1500 kilos, complète l’atelier électrique.

La hausse de production attendue dans les prochaines années respecte les principes internes de sécurité du personnel, ergonomie, qualité, efficacité et dans le respect de la démarche RSE.

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