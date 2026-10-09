Électrification, climatisation... Voici des tendances qui guident la stratégie de BDR Thermea en France, concentrées sur la PAC. Entretien avec le président, le responsable des services marketing ainsi que le responsable prescription De Dietrich.

Lorsque l'on demande à Jordi Mestres, président de BDR Thermea France, de faire le bilan de l'industriel à l'approche de fin 2026, aucun chiffre précis n'est mentionné. Juste des tendances.

D'un côté, un marché de la chaudière gaz « choqué » par le plan d'électrification annoncé au printemps dernier par le gouvernement. « On pense que le marché chaudière va se stabiliser, va récupérer un niveau, disons, plus raisonnable, et que, par contre, la croissance de la PAC va continuer », expose Monsieur Mestres, avant d'ajouter : « C'est une bonne année pour nous, pour la pompe à chaleur, mais surtout, on pense qu'il y aura de la croissance sur l'avenir, à court-moyen terme. »

Une stratégie d'acquisition et de R&D centrée sur la PAC

Cette confiance pour le futur, le président de BDR Thermea France l'explique par une anticipation des tendances d'électrification. Pareil pour la climatisation, alors que l'enjeu de confort d'été s'est renforcé face aux fortes chaleurs de mai à août dernier.

Électrification et climatisation s'illustrent dans la stratégie d'acquistion du groupe. En témoigne le rachat de GI Holding. Il permet l'acquisition de la marque Clint, spécialisée dans les PAC allant jusqu'à 4 MW de puissance. « La grande nouvelle, c'est que De Dietrich [marque du groupe BDR Thermea] va déployer toute cette gamme de produits en France », ajoute Jordi Mestres.

PAC De Dietrich/Clint ©BDR Thermea PAC De Dietrich/Clint ©BDR Thermea Précédent Suivant

Ce qui « permet de déployer toute cette gamme énorme jusqu'à 4 MW de produits pour pouvoir électrifier tout type de bâtiment », qu'il soit résidentiel, tertiaire et industriel, souligne le président de BDR Thermea.

Sans compter l'acquisition, fin 2023, de l'entreprise française Eurevia, qui fournit divers équipements CVC (climatisation, ventilo-convecteur, régulation, thermostats...), notamment pour les bâteaux de croisière. « Notre objectif, c'est vraiment de dupliquer ce savoir-faire et cette expertise haute gamme vers tout ce qui est terrestre, comme les applications en hôtellerie », déclare Yann Laigle, directeur de la prescription et des solutions chez De Dietrich. Pour preuve, l'inauguration de l'extension de l'usine d'Eurevia à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) le 17 septembre dernier.

Quelle place pour la PAC made in Europe ?

En mai 2025, 320 suppressions d'emplois avaient été annoncées dans l'usine de Mertzwiller (Bas-Rhin), alors que BDR Thermea a vu son chiffre d'affaires de 30 % par rapport à 2023, selon nos confrères de France 3 Grand Est.

Durant nos échanges avec le fabricant, on apprend qu'un centre de compétences européen pour les PAC résidentielles de 3000 m2 y a été implanté, employant 200 ingénieurs.

Site BDR Thermea à Mertziller en Alsace ©BDR Thermea Site BDR Thermea à Mertziller en Alsace ©BDR Thermea Précédent Suivant

L'Europe revient souvent dans la conversation. Surtout quand on sait que les coups de pouce aux certificats d'économies d'énergie (CEE) se recentrent les PAC fabriqués en Europe.

« Tout notre gamme de pompe à chaleur est fabriquée aujourd'hui en Europe, selon la règle qui a été déterminée par le gouvernement », affiche Jordi Mestres.

« On est également prêts pour d'autres produits, si un jour l'agrément s'étend à d'autres gammes, comme les pompes à chaleur de plus haute puissance ou les chauffe-eaux thermodynamiques », complète Mathieu Dietrich, responsable des services Marketing BDR Thermea France.

L'assemblage de PAC de BDR Thermea est répartie entre l'Espagne, l'Italie, la Tchéquie, la Slovaquie, l'Allemagne et les Pays-Bas. Quid de l'origine de composants, alors que le secteur génie climatique souffrait en 2022 d'une pénurie de semi-conducteurs post-pandémie ? À l'échelle européenne, le European Chips Act, adopté en 2023, vise à réduire la dépendance aux semi-conducteurs d'origine asiatique ou étasunienne (80 % de l'approvisionnement) et porter la production européenne de puces électroniques à 20 %.

Au niveau de BDR Thermea, M. Dietrich nous confie ceci : « On cherche évidemment à internaliser le maximum possible pour des questions de sécurité industrielle mais aussi de compétences. »

Jordi Mestres renchérit : « Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est un point d'équilibre entre la compétitivité en termes de coûts. C'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour les particuliers, pour les propriétaires de bâtiments, aussi pour la sécurité sur la supply chain, sur la disponibilité, et aussi la performance. »

Concernant la décarbonation du bâtiment, le président de BDR Thermea déclare une position « agnostique sur la technologie ». « On considère bien sûr que la PAC c'est vraiment dans le coeur de la solution, mais on est d'accord aussi qu'il y a d'autres solutions. Par exemple, des solutions hybrides ou même des solutions même basées sur le gaz vert, qu'on considère intéressantes aussi d'évaluer au niveau global », développe-t-il.

D'autant que des PAC modernes, équipées de compresseurs inverters, seront à même, selon les applications « de s'adapter à cette réduction du besoin de chauffage ou de rafraîchissement, et donc cette flexibilité par la modulation de la pompe à chaleur fait qu'on arrivera à s'adapter dans une grande majorité des cas si derrière on ré-isole derrière », décrit Mathieu Detrich.