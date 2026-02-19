Covivio affiche des revenus en hausse de 4 %, portée par l’activité hôtelière et la location de bureaux en centre-ville.

La foncière Covivio annonce avoir réalisé une année 2025 « très positive », marquée par une progression de 4 % de ses revenus. Cette performance a été portée principalement par la dynamique de l’activité hôtelière et par la location de bureaux situés dans les centres-villes.

Dans un contexte où le secteur immobilier peine à se relever depuis la crise du Covid, avec des taux de vacance toujours élevés dans les immeubles de bureaux, le groupe tire son épingle du jeu. Il a ainsi dévoilé des résultats « meilleurs que prévu » avec « tous les indicateurs dans le vert », se félicite auprès de l’AFP Christophe Kullmann, le directeur général du groupe.

Les revenus du groupe, propriétaire de bureaux, de logements et d’hôtels en Europe, ont progressé de 4 % sur un an pour atteindre 704,8 millions d’euros en 2025.

Le bénéfice net récurrent — l’indicateur de rentabilité de référence pour les foncières — affiche une hausse plus marquée encore, en progression de 10 %, à 526,5 millions d’euros. Quant au bénéfice net, il s’établit à 738,7 millions d’euros.

« Un quart du portefeuille de bureaux est à Milan et les performances y sont incroyables »

Cette performance s’explique notamment par la solidité des « activités de location et de gestion », par la revalorisation du portefeuille immobilier ainsi que par une « baisse du taux d'impôt sur les sociétés en Allemagne », explique Christophe Kullmann. Elle est « le résultat de la stratégie mise en place depuis deux ans et demi de recentrage, avec plus d'hôtellerie et un recentrage sur les bureaux de centres-villes où la demande reste forte et les loyers continuent d'augmenter ».

Les revenus issus de l’hôtellerie ont enregistré une progression soutenue de 7,7 % par rapport à 2024, portée notamment par l’ouverture et l’exploitation de nouvelles structures. Du côté des bureaux, le chiffre d’affaires locatif demeure globalement stable (+0,8 %), un niveau freiné par la cession d’immeubles représentant un montant total de 368 millions d’euros.

L’activité tertiaire a bénéficié de la forte dynamique du marché milanais. « Un quart du portefeuille de bureaux est à Milan et les performances y sont incroyables » car « il y a une vraie pénurie de bureaux », souligne Christophe Kullmann. « Les loyers ont progressé de 15 % et le taux d'occupation est de 98 % ».

Pour 2026, Covivio anticipe une hausse de 4 % de son bénéfice net récurrent par action. Le groupe proposera par ailleurs à ses actionnaires un dividende de 3,75 euros, en augmentation de 7 % sur un an.