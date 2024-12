Crise du logement : Altarea veut relancer l'accession à la propriété

Alors que 1,3 million de jeunes peinent à se loger, Altarea propose des mesures ciblées pour dynamiser la construction de logements compacts et abordables. À travers son programme ACCESS, le groupe agit pour redonner espoir aux primo-accédants.

Alain Taravella, Président-Fondateur d’Altarea, a profité du Salon de l'Immobilier d'Entreprise (SIMI), pour lancer un appel collectif face à la crise du logement. « Il est urgent d’agir ensemble au plus près des territoires, sans attendre de nouvelles aides de l’État », a-t-il déclaré.

Une crise qui pèse lourd sur les jeunes et les familles



Depuis 2022, la situation s’est aggravée avec la hausse des taux d’intérêt, des coûts de construction, et la suppression de dispositifs comme l’aide Pinel. Aujourd’hui, 1,3 million de jeunes actifs sont contraints de rester chez leurs parents faute de solutions accessibles.

D’après une étude OpinionWay pour Altarea, 72 % des locataires aspirent à devenir propriétaires, mais beaucoup se heurtent à un marché tendu et à une méconnaissance des outils financiers comme le prêt à taux zéro (PTZ).

Altarea tend à répondre à ces enjeux avec son programme ACCESS, déployé au niveau national. Conçu pour les primo-accédants, il propose des logements adaptés aux besoins des familles et des jeunes actifs. Les surfaces ont pour ambition d’être optimisées en éliminant les espaces superflus tout en garantissant confort et fonctionnalité. De plus, cette offre financière promet d’accéder à la propriété pour un coût proche de celui d’un loyer mensuel.

Installer un moratoire pour les primo-accédants



Afin de relancer la construction et l’accession à la propriété, Altarea propose également plusieurs mesures, notamment celle de simplifier les règles d’urbanisme avec l’instauration d’un moratoire pour les primo-accédants. Parallèlement, il faudrait réduire les coûts en limitant les sur-normes et les charges foncières.

Enfin, Altarea préconise de favoriser également les projets à loyers plafonnés pour mieux répondre aux attentes des jeunes et des familles modestes.

« Chaque acteur, qu’il soit public ou privé, peut agir concrètement à son échelle pour redynamiser le parcours résidentiel », a rappelé Alain Taravella. Le SIMI 2024 a ainsi été le théâtre d’un débat intitulé « Et si on écoutait les besoins des Français pour sortir de la crise ? », qui a permis de présenter des études et initiatives concrètes pour répondre aux attentes des locataires et primo-accédants.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock