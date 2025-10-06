Crédit immobilier : le marché français retrouve des couleurs en août
Le marché du crédit immobilier poursuit son redressement en France. Selon la Banque de France, le montant des nouveaux prêts accordés en août 2025 (hors renégociations) a atteint 12,2 milliards d’euros, soit une hausse de 3,6 % sur un an.
« Les primo-accédants continuent de représenter plus de la moitié des nouveaux crédits », souligne l’institution monétaire.
Un marché qui sort d’une longue contraction
Entre mi-2022 et début 2024, le crédit immobilier avait fortement ralenti, sous l’effet des hausses successives des taux directeurs de la BCE, mises en place pour juguler l’inflation. Cette politique a fait grimper les taux des prêts immobiliers, de 1,26 % en mai 2022 à 3,61 % en janvier 2024.
Depuis le printemps 2024, la situation s’est progressivement normalisée. Avec le retour à une inflation plus stable et un assouplissement des politiques monétaires, les taux ont doucement reflué.
En août, le taux moyen des crédits à l’habitat, toutes durées confondues et hors frais annexes, s’établit à 3,10 %.
Une légère remontée au troisième trimestre
Malgré cette accalmie, le troisième trimestre marque une pause dans la baisse des taux. Selon le tableau du taux d’usure publié fin septembre au Journal officiel, le taux moyen pour les prêts de 20 ans et plus s’élève à 3,82 %, contre 3,81 % au trimestre précédent.
Cette première hausse depuis un an et demi s’explique par la politique commerciale des banques, soucieuses de protéger leurs marges, ainsi que par les tensions sur le coût de la dette publique française, liées notamment aux incertitudes politiques.
Pour l’heure, le marché du crédit immobilier semble entrer dans une phase de normalisation, offrant un souffle de confiance aux ménages, en particulier aux primo-accédants.
