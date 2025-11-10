Selon une étude conjointe de l’Insee et de la Banque de France publiée le 6 novembre, le patrimoine des Français a progressé de 0,7 % en 2024, pour atteindre 14 953 milliards d’euros. Une évolution soutenue par la hausse des placements financiers, tandis que la valeur de l’immobilier recule légèrement.

Une étude conjointe de l’Insee et de la Banque de France, publiée jeudi 6 novembre, révèle que le patrimoine des ménages français a progressé de 0,7 % en 2024, porté principalement par la hausse de leurs placements financiers. À la fin de l’année, il atteignait 14 953 milliards d’euros, dont plus de 60 % sont investis dans l’immobilier.

Le patrimoine financier net des ménages, c’est-à-dire la différence entre leurs placements financiers et les crédits contractés, a atteint 4 986 milliards d’euros en 2024, soit une hausse de 3,5 % sur un an, selon l’étude.

Les ménages français détenaient environ 2 100 milliards d’euros sur leurs comptes bancaires et livrets d’épargne en 2024, soit une progression de 1,4 % sur un an.

Ils possédaient par ailleurs plus de 2 155 milliards d’euros investis en actions et parts de fonds d’investissement (+1,5 %), ainsi qu'environ 1 860 milliards d’euros placés sur des contrats d’assurance-vie, en hausse de 3,9 %.

Le patrimoine non financier des ménages est constitué en grande partie d'actifs immobiliers

En parallèle, les ménages français affichaient en 2024 une dette d’environ 2 110 milliards d’euros, un niveau quasiment stable par rapport à 2023. Cette stagnation s’explique par « une production de crédits toujours ralentie », soulignent la Banque de France et l’Insee.

Le patrimoine non financier des ménages, constitué en grande partie d’actifs immobiliers, a enregistré une baisse de 0,6 % en 2024, principalement en raison de la baisse des prix des terrains.

Au total, les Français détenaient un peu plus de 9 000 milliards d’euros investis dans l’immobilier à la fin de l’année 2024.

À l’occasion de cette nouvelle publication annuelle, l’Insee et la Banque de France ont procédé à une révision des données de patrimoine des trois dernières années. Initialement annoncée en baisse de 0,9 % en 2023, la valeur du patrimoine des ménages affiche désormais, après correction, une hausse de 0,6 %, la dépréciation des actifs non financiers ayant été surestimée lors des premières estimations.

La Banque de France constate cependant une reprise du marché des crédits immobiliers, avec une hausse de 4 % sur un an en septembre. Les nouveaux prêts atteignent désormais 12,8 milliards d’euros (hors renégociations).

Cette embellie intervient après un fort ralentissement entre mi-2022 et début 2024, période marquée par la hausse des taux directeurs de la BCE pour lutter contre l’inflation. Les taux d’intérêt immobiliers avaient alors bondi de 1,26 % en mai 2022 à 3,61 % en janvier 2024. La reprise actuelle pourrait profiter au marché de l’ancien et stimuler les travaux de rénovation énergétique.

Par Nils Buchsbaum