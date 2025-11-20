Podcast
Immobilier ancien : les prix repartent à la hausse au troisième trimestre

Publié le 20 novembre 2025, mis à jour le 20 novembre 2025 à 17h19, par Nils Buchsbaum

L’Insee indique que les prix de l’immobilier ancien augmentent de 0,7 % au T3, tandis que le volume des transactions poursuit sa hausse
© Adobe Stock
Selon l’indice Notaires-Insee rendu public jeudi 20 novembre, les prix de l’immobilier ancien ont enregistré une hausse de 0,7 % au troisième trimestre comparé à la même période de l’année précédente.

 

Le volume des transactions réalisées sur les douze derniers mois poursuit sa progression. Il est estimé à 921 000 fin septembre, contre 907 000 à la fin du mois de juin.

 

L’Insee indique que « le volume annuel de transactions continue de croître, une tendance amorcée en octobre 2024 après une baisse ininterrompue depuis fin avril 2022 ».

 

Sur un an, les prix ont progressé de 1,3 % pour les appartements et de 0,2 % pour les maisons. Dans l’ensemble, les tarifs des logements anciens sont restés stables par rapport au trimestre précédent, d’avril à juin.

L’Île-de-France amorce un rebond

 

En Île-de-France, les prix ont légèrement augmenté de 0,2 % par rapport au deuxième trimestre, avec une hausse plus soutenue pour les appartements parisiens (+1,1 %).

Sur un an, l’immobilier ancien francilien enregistre une progression de 0,4 %, marquant la première hausse après dix trimestres consécutifs de recul.

 

En dehors de l’Île-de-France, les prix restent quasiment inchangés sur un trimestre (-0,1 %) et progressent de 0,7 % sur un an.

L’Insee a également revu à la hausse l’évolution des prix au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, faisant passer la variation de –0,6 % à –0,4 %.

 

