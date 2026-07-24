D'après les chiffres du Conseil supérieur du notariat, le marché de l’ancien atteint 949 000 ventes à fin mai 2026. La reprise constatée en février dernier marque le pas. Cependant les prix et les taux de crédit évoluent peu.

949 000 ventes. Tel est le nombre de transactions dans l'immobilier ancien enregistré par le Conseil supérieur du notariat à fin mai 2026. Selon son point de conjoncture publié le 23 juillet, le marché progresse de 5,7 % sur un an, soit une hausse moins marquée que celle observée en février 2026 (+11,4 % sur un an).

Légère progression des prix dans l'ancien au T1 2026

Toutefois, le secteur atteint un « point d'équilibre » pour l'organisation professionnelle du notariat. « La demande reste présente : les Français ont encore des projets immobiliers, mais les acquéreurs prennent plus de temps pour les réaliser et négocient. Ils cherchent des biens offrant le meilleur compromis entre qualité, performance énergétique, fonctionnalité et budget maîtrisé », lit-on dans la note de conjoncture.

Des exigences qui s'expliquent par un contexte économique toujours incertain. En témoigne le recul des emprunts immobiliers à fin mai dernier, rapporté par la Banque de France. Selon la même source, si le taux d'intérêt moyen des crédits à l'habitat (hors rénégociations) se stabilise à 3,21 % mai dernier, après 3,22 % en avril et en mars. Il grimpe cependant de 0,1 point par rapport à mai 2025.

Dans son bilan de mai 2026, la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) redoute une montée des taux à 3,5 %.

Autre facteur de méfiance des ménages : les prix dans l'ancien progressent très légèrement au 1er trimestre 2026 (+0,2 %), tirés par un rebond des prix en région francilienne (+0,6 %). Un signe de stabilité pour les Notaires de France, mais aussi « un élément essentiel du fonctionnement du marché, en permettant de préserver une adéquation entre les valeurs de marché et la capacité d'acquisition des ménages ».

Quid de l'immobilier neuf ? «Le marché du neuf est toujours, quant à lui, confronté à des difficultés structurelles : les mises en chantier demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins en logement des particuliers, confortant ainsi le rôle essentiel du parc ancien dans la satisfaction de la demande de logements », commente l'institution.

Pour rappel, le marché de l'immobilier ancien est un indicateur du marché de la rénovation.