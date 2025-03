Logement neuf : vers un « frémissement » de reprise en 2025 ?

Un « frémissement » de reprise après une année 2024 affligeante pour le logement neuf ? C’est ce qu’a évoqué l’Alliance pour le Logement Île-de-France lors d’une conférence de presse, alors que l’élargissement du PTZ et des donations pourraient redonner un peu d’oxygène au secteur.

À l’issue de ce premier trimestre 2025, l’Alliance pour le Logement Île-de-France faisait un point d’étape sur la situation du logement neuf et les avancées obtenues dans le cadre du budget 2025.

L’objectif du groupement, rassemblant les divisions régionales du Pôle Habitat FFB ou encore de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) : trouver des solutions concrètes pour débloquer la crise du logement neuf, déjà évoquées lors d’une conférence de presse le 5 novembre dernier.

Des chiffres 2024 alarmants pour le logement neuf

En introduction, Emmanuel Dezellus, chef de file de l’Alliance pour le logement IDF, a rappelé quelques chiffres clés alarmants pour le logement neuf en 2024, avec notamment 3 fois moins de logements neufs mis en vente aux particuliers par rapport à l’année 2019.

Autre inquiétude : la désertion des investisseurs, avec une baisse de 22 % des acquisitions par des investisseurs particuliers sur un an, et une chute de 65% des ventes en bloc aux institutionnels.

Parmi les points positifs, Emmanuel Dezellus note en revanche un « frémissement pour l’accession à la propriété au dernier trimestre 2024 », avec +19 % de réservations, et « une vraie prise de conscience des pouvoirs publics ».

PTZ et donations : les bonnes nouvelles du budget 2025

Sur ce point, Pierre Bibet, délégué général de la FPI IDF, souligne la bouffée d’oxygène qui sera apportée grâce à l’élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) à compter d’avril, de même que l’importance du rôle des donations autorisées dans le cadre du budget 2025.

« On a quand même quelques signaux positifs, notamment liés au PTZ et son élargissement. C'est vraiment une bonne chose. Ça, on l'accueille vraiment positivement. Réactiver cet outil qui est le PTZ est extrêmement important pour les personnes qui souhaitent acheter », s’est réjoui le délégué général de la FPI IDF.

« Après il y a aussi une mesure qui est encore assez méconnue encore, mais qui mérite d'émerger dans la conscience collective, c'est ce pouvoir que peuvent avoir les donations. Les donations entre particuliers avec un lien familial peuvent être aussi un véritable apport pour les primo-accédants », ajoute-t-il.

Des mesures pour relancer la construction

Pour débloquer certains projets, l’Alliance pour le Logement IDF réclame toutefois un renfort des tribunaux afin de gérer plus rapidement les recours déposés contre les permis de construire, alors qu’aujourd’hui certains contentieux s’éternisent sur 2 ans alors qu’ils devraient être de 6 mois sans appel en zone tendue.

Enfin, afin de relancer la construction de logements, l’Alliance pour le Logement IDF réitère certaines demandes, à savoir soutenir davantage les maires bâtisseurs grâce à des incitations financières pour les communes, simplifier et accélérer les procédures de établissements publics d’aménagement (EPA), ou encore rétablir les financements de la région Île-de-France pour le logement et de l’hébergement, et notamment en faveur des jeunes, des étudiants et des travailleurs précaires.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock