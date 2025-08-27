Après un mois de mai en demi-teinte, les prêts immobiliers sont repartis à la hausse en juin. Les taux se stabilisent, mais le marché reste fragilisé par les conséquences de la crise post-2020.

Après un léger ralentissement en mai, le marché du crédit immobilier en France a connu une nette reprise en juin, selon les données publiées par la Banque de France ce mercredi. Le montant des nouveaux crédits accordés – hors renégociations – a atteint 12,9 milliards d’euros, contre 11,5 milliards en mai, un niveau inédit depuis janvier 2023.

Une progression marquée au premier semestre

Sur les six premiers mois de l’année 2025, le cumul des nouveaux prêts immobiliers enregistre une hausse de 46 % par rapport à la même période en 2024, une dynamique saluée par la Banque de France. Toutefois, cette embellie s’explique en grande partie par une comparaison favorable avec un début d’année 2024 particulièrement morose, marqué par une activité historiquement faible sur le marché du crédit.

L’Observatoire Crédit Logement/CSA, dans sa note publiée à la mi-juillet, rappelle que les premiers mois de 2024 ont été fortement impactés par des taux d’intérêt élevés, limitant l'accès à l'emprunt pour de nombreux ménages.

Un marché encore loin de son niveau d’avant-crise

Malgré cette reprise, le marché immobilier n’a pas retrouvé son dynamisme d’avant-crise. Selon l’Observatoire, le nombre de prêts accordés reste en retrait de 28 % par rapport à la moyenne des années 2016-2019, tandis que le montant cumulé des crédits demeure inférieur de 39 %.

« La crise qui a ébranlé le marché depuis 2020 continue de produire ses effets », souligne Michel Mouillart, professeur d’économie et responsable de l’Observatoire Crédit Logement/CSA.

Des taux d’intérêt désormais stabilisés

Côté taux, la tendance semble à l’accalmie. En juin, le taux moyen hors assurance et frais pour les nouveaux crédits immobiliers s’est établi à3,10 %, après 3,11 % en mai et 3,13 % en avril. Une stabilité qui pourrait se prolonger.

« Nous estimons que le taux moyen pour l’année 2025 sera de 3,11 % », a précisé Michel Mouillart lors d’une conférence en ligne. Pour 2026, en revanche, une remontée des tauxest envisagée dans un contexte de normalisation macroéconomique, avec un niveau attendu autour de 3,40 % en fin d’année.

Par Marie Gérald