Deux ans après sa création, il est temps pour l’Observatoire de l’immobilier durable (OID) de tirer les premières conclusions du programme Biodiversity Impulsion Group (BIG). Créé pour accélérer l’intégration de la biodiversité dans les stratégies des acteurs de la ville et de l’immobilier, ce programme doit également déterminer sa feuille de route pour les mois à venir, afin d’assurer un engagement continu et commun en faveur de la biodiversité.

Le programme Biodiversity Impulsion Group (BIG) vient de souffler sa deuxième bougie. Lancé en 2021 par l’Observatoire de l’immobilier durable (OID), celui-ci a pour but d’aider les entreprises du secteur de l’immobilier à y voir plus clair concernant l’impact de leur activité sur le vivant.

De plus en plus de règles et de lois entrent en vigueur pour limiter au maximum l’impact de l’activité des entreprises sur la biodiversité. Le secteur de l’immobilier ne fait pas exception puisqu’il fait partie des secteurs ayant le plus de répercussions sur l'environnement.

Des mesures ont d’ores et déjà été prises pour évaluer l’impact de l’activité des entreprises sur la biodiversité, et s’engager à le réduire. À titre d’exemple, en 2023, 78 % des encours immobiliers soumis à la Loi énergie climat ont adopté un indicateur biodiversité (OID, 2023). À l’échelle européenne et dès 2025, la Corporate sustainable reporting directive (CSRD) contraindra un grand nombre d’acteurs à communiquer publiquement sur leur impacts environnementaux et les actions mises en place pour les limiter.

C’est justement dans ce souci d’harmonisation qu’a été créé le programme BIG. Avec ce programme, l’objectif est de développer un outil d’aide à la décision adapté aux activités de l’immobilier.

BIG permet d’une part d’accéder à des informations sur l’environnement écologique des sites et la qualité des aménagements pour l’accueil du vivant, et d’autre part, de s’appuyer sur des indicateurs consolidés pour répondre aux nouvelles obligations de reporting au niveau groupe.

L'outil BIODI-BAT s'affirme

Les deux années qui se sont écoulées ont permis à BIODI-BAT, élaboré dans le cadre du projet BIG, de s’affirmer comme un outil novateur, intégrant les référentiels de biodiversité et les plaçant au cœur de la plateforme Resilience for Real Estate (R4RE). Une simple adresse et la saisie des caractéristiques des structures suffisent à cet outil pour proposer une première analyse des enjeux de la biodiversité.

Une nouvelle version de BIODI-BAT a été lancée. Celle-ci comporte une gamme d’indicateurs riche et évolutive, qui permettent notamment de mettre à disposition des recommandations d’actions adaptées aux caractéristiques des sites étudiés.

De nouveaux indicateurs de co-bénéfices sont à prévoir pour 2024, ainsi que des méthodologies permettant d’évaluer les impacts d’un projet immobilier sur la base d’un comparatif avant/après. 2024 sera aussi l’occasion de travailler à l’amélioration des méthodologies existantes, via des analyses approfondies en partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Quid des mois et années à venir ?

Pour 2024 et au-delà, le programme BIG s’engage également à soutenir pleinement les professionnels de l’immobilier dans leur montée en compétence sur les sujets de la biodiversité. Il est nécessaire pour cela de créer des outils de partage de bonnes pratiques, tels que des visites de sites, ou encore d’organiser des temps d’échange sur les défis rencontrés entre les différents acteurs impliqués.

En outre, BIG s’investit dans la publication d’études thématiques spécifiques, la prochaine portant sur la prise en compte de la biodiversité grise (impacts délocalisés) dans les outils de mesure de la biodiversité.

Autant d’actions et d’engagements pour lesquels BIG devra œuvrer avec l’ensemble des acteurs pour s’assurer de leur concrétisation. Pour cela, des concertations approfondies sont prévues avec plusieurs entreprises, ou diverses institutions telles que le Ministère de la Transition Écologique, les collectivités ou encore l’Office Français de la Biodiversité. Tout cela dans le but de favoriser une action collective cohérente.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock