Vinci affiche des ventes stables à 16,3 milliards d'euros au premier trimestre, confirmant ses perspectives pour 2026 malgré un repli de ses activités de construction. Le groupe enregistre un record historique à 74,9 milliards d'euros dans son carnet de commandes, porté par la croissance des services à l'énergie et la diversification géographique de ses aéroports.

Vinci a confirmé ses perspectives annuelles après des ventes stables à 16,3 milliards d'euros au premier trimestre, au cours duquel il a profité de la « bonne dynamique » des services à l'énergie mais a pâti d'un recul de la construction et des effets de change, selon le géant français.

L'activité des services à l'énergie du groupe s'est inscrite en croissance de 4,7 % tandis que les concessions ont progressé de 1,4 %. Il table pour 2026 sur de « nouvelles progressions » du chiffre d'affaires et des résultats.

Le chiffre d'affaires de Vinci Construction en recul

Dans la construction, le chiffre d'affaires de Vinci Construction a reculé de 3,3 % à 6,7 milliards d'euros en raison d'une « baisse de l'activité des grands projets » et de l'impact de conditions météorologiques difficiles en Europe centrale. Vinci immobilier a vu son activité chuter de 7 % à 218 millions d'euros, mais les réservations de logements en France progressent de 17 %.

Concernant le carnet de commandes, cette branche représente à elle seule 36,1 milliards d'euros, un volume en baisse de 2 % sur un an, mais en hausse de 5 % sur le trimestre.

Le groupe note qu'il « est impossible à ce stade de quantifier de manière fiable les impacts éventuels de la crise actuelle au Moyen-Orient », qui « seront évalués et commentés si nécessaire en temps opportun ». Toutefois, ajoute-t-il, ces événements renforcent la conviction de ses dirigeants que les besoins d'investissements dans les infrastructures vitales « vont s'amplifier sous l'effet des enjeux de souveraineté dans les différentes régions du monde ».

Un « record historique » pour le carnet de commandes

Mais malgré la conjoncture et la baisse du chiffre d'affaires de la branche construction, le groupe veut retenir les prises de commandes de Vinci Energies, de Cobra IS et de Vinci Construction. Celles-ci représentent un montant total de 17,4 milliards d'euros, en hausse de 5 %.

Le carnet de commandes au 31 mars atteint un nouveau « record historique » à 74,9 milliards d'euros, en croissance de 4 % sur un an. Il représente près de 15 mois d'activité moyenne des trois branches. Vinci Airports a connu un trafic en progrès au premier trimestre (+1,5 %) « malgré les perturbations causées par la situation au Moyen-Orient », « grâce à une bonne diversification géographique ».

Les services à l'énergie bénéficient de marchés très porteurs, poursuit Vinci, en citant l'électrification des usages, le développement de l'intelligence artificielle et les centres de données, la numérisation des processus industriels et de la gestion des bâtiments ainsi que les enjeux de défense et de souveraineté.

« Les événements géopolitiques actuels devraient continuer de soutenir ces grandes tendances de fond, en particulier l'accélération de l'électrification », estime le groupe. Le chiffre d'affaires de ce segment est en hausse de 5 % à 6,9 milliards d'euros, dont 68 % à l'international.

Avec AFP