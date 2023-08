Réunis ce 23 juin à l’occasion d’une convention nationale, les membres du Pôle Habitat FFB ont alerté sur la crise du logement, soulignant la difficulté pour les ménages modestes d’accéder à la propriété. Dans ce contexte, la fédération appelle à une politique du logement « entreprenante » et propose une série de mesures.

En février, le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) dressait le bilan de l’année 2021 pour la construction de logements. Si les résultats étaient particulièrement positifs pour les ventes de maisons individuelles, le collectif et le groupé ne retrouvaient en revanche pas leurs niveaux d’avant-crise.

La fédération s’inquiétait également de l’impact de l’entrée en vigueur de la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), prévoyant des surcoûts de 3,5 % à 7 %, s’ajoutant au contexte inflationniste.

Dans ce contexte, le Pôle Habitat FFB réclamait des mesures de soutien pour le logement neuf, et notamment le rétablissement du prêt à taux zéro (PTZ) à 40 % sans discrimination territoriale, et un crédit d'impôt de 15 % sur les 5 premières annuités d'emprunt pour les ménages.

Des conditions d’accès à la propriété qui se compliquent

Des demandes réitérées ce jeudi à l’occasion de sa convention nationale, ayant rassemblé plus de 400 personnes au Palais Brongniart, à Paris. Lors de cet évènement, les représentant de la fédération ont appelé de leurs vœux une politique du logement véritablement « entreprenante », alors que les ménages les plus modestes ont de plus en plus de mal à accéder à la propriété avec la remontée des taux d’emprunt immobilier, et que les ventes de logements neufs en pâtissent.

En plus des requêtes déjà formulées, le Pôle Habitat FFB a notamment appelé à assouplir les des conditions d’octroi des prêts immobiliers, à revoir la formule de calcul du taux d’usure, à accélérer le traitement des recours contre les permis de construire, et à concilier le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) avec les besoins de développement des territoires.

« Avant que la crise du logement neuf ne se transforme en crise sociale, le logement doit devenir une grande cause nationale. On construit durable et performant en France, mais on ne construit pas assez ! La politique du Logement entreprenante que nous appelons de nos vœux, c’est celle qui concilie neuf et rénovation, individuel et collectif, construction et environnement, urbain et rural, au prix juste. Faire du logement une grande cause nationale, c’est aussi placer le logement au cœur de la question du pouvoir d’achat des Français », a estimé Grégory Monod, président du Pôle Habitat FFB.

Claire Lemonnier

Photo de une : Pôle Habitat FFB